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高雄20日起加開第3劑接種站 需上市府網站預約

中央社 / 高雄17日電

高雄市政府衛生局表示，20日起再加開8場次第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗社區接種站，共計可接種1萬8372人次，即起可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約。

衛生局發布訊息說明，各種疫苗場次分別為，高端疫苗可於20日在高雄展覽館北館、22日在大東文化藝術中心2樓接種；BNT疫苗則是20日在高雄展覽館南館、21日在社教館、22日在仁武里活動中心和大東文化藝術中心1樓；莫德納疫苗則於21日、22日在高雄展覽館北館接種。

衛生局表示，8場次接種時間為上午8時30分至11時30分、下午1時30分至4時30分，共計可接種1萬8372人次。衛生局提醒，各接種站都不開放現場登記接種，一定要先上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約，且民眾須接種2劑COVID-19疫苗滿12週，並攜帶身分證、健保卡與黃卡。

此外，高雄市政府也自昨天啟動75歲以上、原住民65歲以上長輩第3劑接種計畫，長輩依通知單上的時間到站接種，就可獲得500元禮券，若有接送需求也可洽詢各地區公所。

衛生局簡任技正潘炤穎告訴中央社記者，截至16日為止，設籍高雄市75歲以上長輩共有2萬900人完成3劑疫苗接種。

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