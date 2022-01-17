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疫苗追加劑偏愛莫德納 陳時中：盡量打、一定夠

中央社 / 台北17日電
圖為台中市民眾搶打新冠疫苗第三劑。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
圖為台中市民眾搶打新冠疫苗第三劑。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影

指揮中心統計，國內已有逾162萬人次追加第3劑，其中超過8成選擇莫德納疫苗，指揮官陳時中今天強調，民眾可盡量施打，疫苗數量一定夠。

中央流行疫情指揮中心統計，1月15日至16日有28萬9530人接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，其中22萬2921人是追加第3劑。

台灣至今的COVID-19疫苗人口涵蓋率第1劑80.71％、第2劑72.33％、基礎加強劑接種率0.31％、追加劑接種率6.95％。追加劑已有162.4萬4554人接種，其中131.7萬人選擇莫德納（Moderna）疫苗，占比逾8成。

有關莫德納疫苗剩餘量，以及疫苗何時會再到貨，陳時中強調，大家可盡量打、一定夠，去年政府採購與友好國家贈送的疫苗已全數到貨，但今年採購的2000萬劑莫德納疫苗也會陸續到貨，加上不會有人百分之百來施打，因此夠用。

1922公費疫苗預約平台明天將開放第20輪，可預約追加劑，對象為11月7日（含）前已完整接種2劑疫苗且間隔滿12週的18歲以上民眾。65歲以上可於上午10時起預約、50歲至64歲可於中午12時起預約、18歲至49歲可於下午2時起預約，均至1月22日中午12時截至，將於1月24日至30日施打。

媒體詢問是否規劃接種第4劑疫苗，陳時中說，疫情變化何其大，目前世界疫情與病毒變異狀況值得關注。

陳時中說，政府已採購今年度2000萬劑、明年度1500萬劑莫德納疫苗，阿斯特捷利康（AZ）疫苗也已採購，輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）仍在洽談，疫苗供貨已準備好，但要預測疫情走向很難。

新冠疫苗 莫德納 陳時中

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