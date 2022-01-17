台南莫德納疫苗搶手 第20期預約暫不提供
COVID-19公費疫苗預約平台將於明天提供第20期追加劑（第3劑）預約服務，台南市衛生局今天指出，因莫德納疫苗預約熱烈，台南市第20期暫無提供莫德納疫苗接種點。
台南市政府衛生局今天發布新聞稿指出，第20期台南市將暫不透過公費疫苗預約平台提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納疫苗的合約院所、接種站或接種點供民眾預約接種。
台南市衛生局指出，建議民眾可選擇與莫德納同為mRNA疫苗的BNT疫苗，兩者保護效果相當，儘早接種可建立自身免疫保護力。另外，若民眾有接種高端疫苗需求，可在明天平台開放時預約高端疫苗。
台南市衛生局指出，昨天台南市共4191人接種疫苗加強劑或追加劑，其中3人接種AZ疫苗、3582人接種莫德納疫苗、193人接種高端疫苗、413人接種BNT疫苗；加上接種1、2劑者，共4968人完成接種。
疫情快報
▪【疫情專題】1月17日 增17本土「創今年單日新高」、48境外 無個案死亡
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言