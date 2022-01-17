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台南莫德納疫苗搶手 第20期預約暫不提供

中央社 / 台南17日電

COVID-19公費疫苗預約平台將於明天提供第20期追加劑（第3劑）預約服務，台南市衛生局今天指出，因莫德納疫苗預約熱烈，台南市第20期暫無提供莫德納疫苗接種點。

台南市政府衛生局今天發布新聞稿指出，第20期台南市將暫不透過公費疫苗預約平台提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納疫苗的合約院所、接種站或接種點供民眾預約接種。

台南市衛生局指出，建議民眾可選擇與莫德納同為mRNA疫苗的BNT疫苗，兩者保護效果相當，儘早接種可建立自身免疫保護力。另外，若民眾有接種高端疫苗需求，可在明天平台開放時預約高端疫苗。

台南市衛生局指出，昨天台南市共4191人接種疫苗加強劑或追加劑，其中3人接種AZ疫苗、3582人接種莫德納疫苗、193人接種高端疫苗、413人接種BNT疫苗；加上接種1、2劑者，共4968人完成接種。

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