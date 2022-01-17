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疫情燒兩年 輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

第三劑疫苗造冊開打 新北汐止分里分時段很順暢

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止的厚德山光疫苗站接種第三劑疫苗，因分里分時段進行分流，民眾說流程、動線都很順暢。 圖／觀天下有線電視提供
汐止的厚德山光疫苗站接種第三劑疫苗，因分里分時段進行分流，民眾說流程、動線都很順暢。 圖／觀天下有線電視提供

民眾陸續接種第三劑疫苗，而在汐止的厚德山光疫苗站，也開始針對造冊名單施打疫苗，今(17)日第一天開打，一大早就有民眾陸續報到等著施打疫苗，因為是分里分時段進行分流，不必久等，民眾說流程、動線都很順暢。

汐止區長陳健民說，因應整個疫情，新北市政府針對65歲以上長者，只要完成第二劑疫苗接種超過12週，從今(17)日起進行造冊施打，這次施打的是第三劑的部分，也呼籲長者可以配合公所建議的時間、地點前往接種。

陳健民指出，造冊的部分，汐止區全部的長者一共有一萬九千多人，所以，造冊方式是分區、分里、分時段進行分流，也請長者依通知單建議時段前往。

第一天開打，早上分別是義民、保新、智慧里的里民，現場包括報到區、資料填寫區、問診及施打疫苗都有分區，再加上打了疫苗要坐著休息15分鐘，不過，從進門到打疫苗，只要短短幾分鐘的時間，民眾說動線都很順暢，不必排隊，速度很快。

現場不少輪到的里長都會到現場關心，其中離疫苗站有點距離，在大同路三段摩天鎮一帶的，為了不讓長輩們奔波，里辦公處還特地租專車接送。保新里長吳明道表示，今(17)日剛好輪到保新里早上施打疫苗，里辦公處有租專車，因為，保新里距離這邊疫苗站會比較遠，所以，早上8:40、9:00、還有9:30各開兩班專車，載里民來施打疫苗，也很感謝長輩雖然天氣冷又下雨，還是配合打疫苗，讓防疫可以做的更好。

新冠疫苗

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