第三劑疫苗選莫德納或BNT？ 醫建議「30歲」做為區分點
指揮中心日前宣布將於18日重啟疫苗預約平台，提供民眾預約COVID-19第三劑疫苗，只要接種者年滿18歲且距離第二劑疫苗超過12周即可施打。衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男建議：「三十歲以上打莫德納（半劑），三十歲以下打BNT（全劑）。」
沈政男在貼文中提到，莫德納和BNT的副作用就怕心肌炎，其他都還好。若民眾有帶狀泡疹或其他疾病，只要醫生願意蓋章，一樣可以打第三劑。
他在先前的貼文也指出：「最強組合是第三劑打全劑莫德納，但沒有開放。因此你只能打半劑莫德納，而抗體衝高程度就跟全劑第三劑BNT差不多。」
此外，沈政男點出部分民眾不願施打疫苗的問題，「有沒有看到球王喬科維奇說什麼就是不打疫苗？」他以「疫苗施打的包容」解釋道：「應該讓願意打疫苗的人來保護不願意打疫苗的人，這才是多元、開放與包容最高意義。」
不過也有網友提到，「春節還是不太敢跟沒打疫苗的親戚聚會，怕到時候把病毒散播給他們」、「以色列打三劑、四劑BNT了，確診率還是居高不下，要說服剩下的人打疫苗，除非次世代疫苗證明能防止感染，不然目前的疫苗欠缺說服力」。
指揮中心說明，BNT、Moderna都屬mRNA疫苗，保護效果相當，若民眾欲選擇的疫苗接種點額滿，可選擇另一種疫苗接種，以儘速獲得追加保護。自18日起即可依據預約分流時程在COVID-19公費疫苗預約平台預約接種，此批施打日期為1月24日至1月30日。
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