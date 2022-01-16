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雙北推疫苗護照 趙少康：守好前線為要

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
趙少康認為，疫苗護照不宜貿然實施。（中廣提供）
趙少康認為，疫苗護照不宜貿然實施。（中廣提供）

新冠肺炎Omicron變種疫情已擴大至雙北地區，新北市長侯友宜16日表示，將先針對欲進入校園的民眾推行疫苗護照，以保護尚未接種疫苗的12歲以下學童。對此中廣董事長趙少康提醒，比起全民打疫苗，守住邊境的第一線才是「打蛇的七寸」。

新北推疫苗護照

侯友宜指出，目前新北市的疫苗護照僅針對校園實施，非特定族群要進校園需持小黃卡，且接種「兩劑」疫苗滿14天，他強調，優先針對校園推行疫苗護照是因為12歲以下孩子還沒有打疫苗，是避免小孩子感染Omicron變種病毒的必要措施，但餐飲業目前還不會跟進。

而台北市長柯文哲在數月前就喊出要推疫苗護照，可能以台北通綁定悠遊卡的方式進行。在侯友宜15日公布將針對校園推行疫苗護照的措施後，柯文哲表示，會盡速把系統完成，但是怎麼使用還要跟中央商量，比如有疫苗護照的民眾運動可以不用戴口罩、餐廳吃飯可以敬酒等。

趙少康：守不住再考慮

對於雙北推行疫苗護照，趙少康於16日接受媒體聯訪表示，如果國外、先進國家都認為5到12歲可以接種疫苗，那應該考慮開放孩童接種，而歐洲很多國家有使用疫苗護照的前例，也有很多反對聲浪，「在人權與防疫之間怎麼拿捏很重要。」

他認為，接下來春節回來的人潮較多，「可以觀察一下這波守得住守不住」。指揮中心於11日起規定，長程航班旅客抵台後，應全面落地快速PCR採檢，但趙少康認為，快速PCR應落實到所有不論短程、長程航班的旅客，如果實行上有困難，「至少也要針對重點地區、常常轉乘的都要。」

趙少康強調，這樣做可以把漏洞減少，比起全民性的打疫苗、防守疫情、不能內用等措施，在機場好好抓出確診者才是「擒賊先擒王、打蛇打七寸」的手段，如果第一線真的守不住，後面再來考慮疫苗護照等措施，目前不少民眾可能因為各種原因沒完整接種疫苗，因此「疫苗護照可以準備，但不宜貿然實施。」

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新冠疫苗

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