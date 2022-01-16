北市1月17日至23日打完20萬人疫苗 回歸中央1922平台
1922平台昨天重啟受 理首輪第3劑疫苗預約，台北市卻缺席，台北市副市長蔡炳坤今天表示，這次北市預約系統20萬人很快額滿，接下來台北市就會加入1922平台第20期避免民眾混淆。
最近一次台北市疫苗預約系統是1月14日受理登記，1月17日至23日接種。蔡炳坤今天說，北市疫苗預約系統17至23日的接種量能，有20萬人預約莫德納或BNT疫苗。
中央1922公費疫苗預約平台是在15日重啟，第19期在17日至23日施打追加劑（第3劑），外界質疑本期1922無台北市疫苗量能，蔡炳坤說，由於時間點上，北市預約系統很快額滿，剛好和中央1922預約平台接種有重疊，所以北市在這次中央的第19期疫苗預約時就沒有疫苗。
他說，等23日接種完、中央要開啟疫苗預約時，北市預約系統就會關閉，加入到中央的1922疫苗預約平台第20期，避免民眾混淆或是重複預約。
蔡炳坤說，有接種AZ或高端疫苗需求的民眾，各大醫院都有開設門診或是現場掛號等施打服務，民眾可多加利用。
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