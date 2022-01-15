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第3劑好難搶？莊人祥指「剩30萬名額」 明日12點前還能預約
1922疫苗預約平台今天上午重啟，供第3劑預約，截至下午5時超過75萬人預約，指揮中心發言人莊人祥表示，預估剩餘約30萬名額，提醒有意願接種民眾在明天中午12時前完成預約。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，接種疫苗被視為恢復正常生活關鍵之一，據中央流行疫情指揮中心統計，自今天上午10時開放，截至下午5時，已完成預約追加劑人數為75萬3146人。
以各廠牌預約人數分析，預約莫德納疫苗人數最多，共59萬9413人，約占預約總人數8成；BNT疫苗人數次之，共12萬9531人預約；高端預約人數為2萬1152人位居第3，就連不建議作為追加劑的AZ疫苗也有3050人預約。
莊人祥表示，本輪符合預約資格者共計686萬4019人，扣除各縣市自行造冊人數，約110萬人可以透過線上預約接種；以此推算，本輪約還有30多萬劑疫苗可供民眾預約，呼籲符合資格的民眾可在明天中午前完成預約。
莊人祥表示，距離春節還有一段時間，因此春節前會再開放一輪第3劑疫苗預約接種；春節期間接種服務依據醫療院所上班時間執行，大醫院農曆除夕至初三可能會休息、暫停接種。
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