快訊

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光

隔了2天到西堤用餐也染疫 陳時中：任何傳播皆可能

預約不到高端疫苗 指揮中心：聯繫多開施打點

中央社 / 台北15日電
民眾預約第3劑疫苗，有許多人反映台北市內難預約高端疫苗、新北也只有板橋可以打高端，中央流行疫情指揮中心今天說，高端疫苗量充足，會聯繫北市等盼多開施打點。圖／本報資料照
民眾預約第3劑疫苗，有許多人反映台北市內難預約高端疫苗、新北也只有板橋可以打高端，中央流行疫情指揮中心今天說，高端疫苗量充足，會聯繫北市等盼多開施打點。圖／本報資料照

民眾預約第3劑COVID-19疫苗，有許多人反映台北市內難預約高端疫苗、新北也只有板橋可以打高端，中央流行疫情指揮中心今天說，高端疫苗量充足，會聯繫北市等盼多開施打點。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，指揮中心日前宣布所有18歲以上完整接種2劑疫苗的民眾都應施打第3劑COVID-19疫苗，並將間隔縮短至12週，台北市COVID-19疫苗預約系統及1922疫苗預約平台也都重啟讓民眾預約。

不過，有許多民眾反映，想打高端疫苗卻預約不到，包含台北市市區內接種點少、新北也只有板橋區可以預約打高端。

疫情指揮中心指揮官陳時中今天對此表示，指揮中心也接獲許多民眾反映想打高端疫苗但預約不到，但高端疫苗量絕對足夠。

陳時中說，今天下午或明天會趕快與北市等單位聯繫討論，如果是供給的量不夠，會盡快配給下去，如果是開放點不夠，就會請他們多開幾個點，讓民眾有多樣的選擇。

新冠疫苗

延伸閱讀

隔了2天到西堤用餐也染疫 陳時中：任何傳播皆可能

西堤群聚增6個案 陳時中：其中兩人座位與銀行員相近

輝瑞口服藥獲准專案輸入！訂2萬份 發病5天內服用

台灣買到逾萬份輝瑞口服藥 首批最快3月前抵台

相關新聞

輝瑞口服藥獲准專案輸入！訂2萬份 發病5天內服用

指揮中心指揮官陳時中日前透露，輝瑞口服藥採購案已進入最後談判階段，據悉，我國與輝瑞昨簽訂採購合約，預計採購1萬人份用藥，...

台灣買到逾萬份輝瑞口服藥 首批最快3月前抵台

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前透露，輝瑞口服藥採購案已進入最後談判階段。相關人士表示，台灣和輝瑞昨天簽訂採購合約，...

搶打第3劑！台中五箭齊發今爆人潮 像排領發財錢母

台中市為防範Omicron疫情入侵超前部署，昨率先禁高中以下跨縣市活動、用餐加隔板、全面戴口罩；新冠疫苗第三劑時程縮短，...

北市推動疫苗護照 柯文哲：下令資訊局盡速把系統完成

疫情再度升溫，台北市長柯文哲昨天在市府防疫記者會中指出，病毒繼續演化，沒完沒了，台北可能要先來試驗疫苗護照，「我要回去認...

宣布推動疫苗護照 侯友宜：現在是最成熟時機

Omicron疫情持續延燒，新北市長侯友宜今表示，現在來推疫苗護照是比較成熟的時機，如果有特殊原因要進入校園，都要出示小...

北市疫苗打完需7周 柯文哲問中央：過年期間要不要打

台北市長柯文哲上午視察劍潭防疫專責旅館時受訪表示，終究還是要打疫苗，他覺得中央要很慎重思考，過年要不要打疫苗，北市一周可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。