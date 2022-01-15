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1922開放預約第3劑 台中17日起設47處疫苗快打站

中央社 / 台中15日電

本土COVID-19疫情升溫，民眾施打疫苗意願踴躍，1922公費疫苗預約平台今天開放預約，台中市政府表示，17日起到21日將開設47處快打站接種疫苗。

台中市政府發布訊息指出，北部地區陸續出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，民眾施打疫苗意願大增，近日台中市的疫苗接種站人潮踴躍，已打完前2劑的民眾，也紛紛追加施打第3劑。

台中市政府表示，截至今天上午8時，台中第1劑疫苗接種人數為237萬7932人，全人口涵蓋率為84.52%；完成第2劑接種人數為212萬935人，涵蓋率為75.38%；第3劑（追加劑）接種13萬9972人，涵蓋率為4.98%。

1922公費疫苗預約平台今天開放預約，市府指出，1月23日前已接種2劑疫苗且滿12週的民眾可預約施打第3劑，疫苗種類包括AZ、BNT、莫德納、高端等，施打時間為17日到23日，民眾可前往台中市合約醫療院所及衛生所施打。

未在1922平台預約的民眾，市府指出，也可到台中市各合約醫療院所及衛生所預約施打；還有65歲以上市民，市府從17日到21日開設快打站為長輩施打第3劑莫德納疫苗，里鄰長會發放通知單，依指定時間及地點前往接種疫苗。

此外，也在百貨、賣場及公園設置外展接種站，民眾隨到隨打，不用預約，包括文心森林公園、大甲五里聯合活動中心、東協廣場及家樂福西屯店、中清店、青海店、文心店等。

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