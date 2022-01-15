台灣買到逾萬份輝瑞口服藥 首批最快3月前抵台

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前透露，輝瑞口服藥採購案已進入最後談判階段。相關人士表示，台灣和輝瑞昨天簽訂採購合約，預計採購超過1萬人份用藥，首批最快3月前抵台。

衛生福利部食品藥物管理署今天上午召開專家會議審查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輝瑞口服藥緊急使用授權（EUA），指揮中心預計下午公布審查結果。

指揮中心去年簽約採購1萬人份默沙東口服藥，今年1月8日通過食藥署專家小組審查，取得EUA，1萬人份用藥最快春節後分批抵台。

指揮中心去年11月也和輝瑞洽談購買口服藥，藥廠早已將EUA資料送抵食藥署，陳時中日前透露，採購案已進入最後談判階段，台灣已提預計採購量，就等對方敲定供應量。

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