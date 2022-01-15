快訊

直播／今新增6本土案例、境外移入72例 無新增死亡

F16V殉職飛官陳奕 家人失事海域招魂

台灣買到逾萬份輝瑞口服藥 首批最快3月前抵台

中央社 / 台北15日電
默沙東口服藥示意圖。路透
默沙東口服藥示意圖。路透

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前透露，輝瑞口服藥採購案已進入最後談判階段。相關人士表示，台灣和輝瑞昨天簽訂採購合約，預計採購超過1萬人份用藥，首批最快3月前抵台。

衛生福利部食品藥物管理署今天上午召開專家會議審查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輝瑞口服藥緊急使用授權（EUA），指揮中心預計下午公布審查結果。

指揮中心去年簽約採購1萬人份默沙東口服藥，今年1月8日通過食藥署專家小組審查，取得EUA，1萬人份用藥最快春節後分批抵台。

指揮中心去年11月也和輝瑞洽談購買口服藥，藥廠早已將EUA資料送抵食藥署，陳時中日前透露，採購案已進入最後談判階段，台灣已提預計採購量，就等對方敲定供應量。

新冠疫苗

延伸閱讀

桃園疫情延燒新北檢疫費用一國兩制？ 陳時中回應了

一家7口用餐2人確診！ 聚餐風險增但「尾牙不下令停辦」

本土11例分散餐廳顧客、歌友會 實聯制揪1、3歲娃確診

陳時中：銀行群聚防疫重中之重 警戒暫不增強

相關新聞

北市推動疫苗護照 柯文哲：下令資訊局盡速把系統完成

疫情再度升溫，台北市長柯文哲昨天在市府防疫記者會中指出，病毒繼續演化，沒完沒了，台北可能要先來試驗疫苗護照，「我要回去認...

台灣買到逾萬份輝瑞口服藥 首批最快3月前抵台

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前透露，輝瑞口服藥採購案已進入最後談判階段。相關人士表示，台灣和輝瑞昨天簽訂採購合約，...

搶打第3劑！台中五箭齊發今爆人潮 像排領發財錢母

台中市為防範Omicron疫情入侵超前部署，昨率先禁高中以下跨縣市活動、用餐加隔板、全面戴口罩；新冠疫苗第三劑時程縮短，...

宣布推動疫苗護照 侯友宜：現在是最成熟時機

Omicron疫情持續延燒，新北市長侯友宜今表示，現在來推疫苗護照是比較成熟的時機，如果有特殊原因要進入校園，都要出示小...

北市疫苗打完需7周 柯文哲問中央：過年期間要不要打

台北市長柯文哲上午視察劍潭防疫專責旅館時受訪表示，終究還是要打疫苗，他覺得中央要很慎重思考，過年要不要打疫苗，北市一周可...

1922預約平台又掛了！今重啟網頁狂跳「這3字」爆民怨

Omicron疫情擴大，全民搶打第三劑追加劑，預估1月底將有732萬人符合接種資格，指揮中心今上午10時重啟1922疫苗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。