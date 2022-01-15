台南施打第3劑疫苗 加開逾萬名額預約滿

COVID-19疫情快速變化，第3劑疫苗出現搶打潮，台南市今天加開總數逾萬劑的莫德納和BNT疫苗追加劑場次，全採預約制，成大醫院1萬200劑已預約滿，現場動線清楚，秩序良好。

台南市政府衛生局人員告訴中央社記者，台南今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第3劑疫苗追加劑場次，包括永康新總圖1100劑、永康奇美醫院600劑BNT疫苗、成大醫院1萬200劑莫德納疫苗，全採預約制。

另外，台南市還有數個行政區衛生所也開打第3劑疫苗，衛生局人員表示，如何預約施打，由衛生所和社區自行研商決定。

成大醫院人員接受中央社記者電訪時說，成大醫院今天開打的1萬200劑莫德納疫苗，已預約額滿，全天候接種，作業流程順暢，秩序良好，未出現排隊人潮。

目前，衛生局已規劃16日中西區中山國中莫德納疫苗、19日新營區南瀛堂及23日北區許石音樂館的高端疫苗追加劑接種站。

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