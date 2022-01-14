新北機動接種站順利打 逾65歲春節前接種完
新北衛生局表示，3處COVID-19機動疫苗接種站今天同步開打，2100個名額號碼牌索取一空，過程順利。29處區公所已發放通知單給65歲以上長者，安排在春節連假前接種完畢。
新北市府衛生局今晚表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）機動疫苗接種站，包括中和環球購物中心、新莊宏匯廣場、林口三井OUTLET，下午同步開打，至晚間8時許，3處共接種2100人次，順利施打完畢。
衛生局秘書高詩琪今晚告訴中央社記者，3處機動接種站號碼牌一下就索取一空，上午就有部分民眾擔心無法打到疫苗而前往排隊，所幸今天天氣不錯，但氣溫仍有點低，對接種民眾是考驗。
高詩琪說，為避免65歲以上長者奔波或受寒，各區公所已陸續發放通知單給65歲以上長者，將於1月17日至1月28日分區分流安排接種，也就是在春節連續假期前，將新北的65歲以上長輩接種第3劑疫苗完畢。
高詩琪說，65歲以上長輩，無論設籍新北或居住在新北，一定可以打得到，大家不必擔心，可以順利與平安施打最重要。至於衛生局、醫院、診所施打順利，並未接獲接種異常通報。
疫情快報
▪【疫情專題】1月14日 確診增11本土、57境外 無個案死亡
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言