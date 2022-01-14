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新北機動接種站順利打 逾65歲春節前接種完

中央社 / 新北14日電

新北衛生局表示，3處COVID-19機動疫苗接種站今天同步開打，2100個名額號碼牌索取一空，過程順利。29處區公所已發放通知單給65歲以上長者，安排在春節連假前接種完畢。

新北市府衛生局今晚表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）機動疫苗接種站，包括中和環球購物中心、新莊宏匯廣場、林口三井OUTLET，下午同步開打，至晚間8時許，3處共接種2100人次，順利施打完畢。

衛生局秘書高詩琪今晚告訴中央社記者，3處機動接種站號碼牌一下就索取一空，上午就有部分民眾擔心無法打到疫苗而前往排隊，所幸今天天氣不錯，但氣溫仍有點低，對接種民眾是考驗。

高詩琪說，為避免65歲以上長者奔波或受寒，各區公所已陸續發放通知單給65歲以上長者，將於1月17日至1月28日分區分流安排接種，也就是在春節連續假期前，將新北的65歲以上長輩接種第3劑疫苗完畢。

高詩琪說，65歲以上長輩，無論設籍新北或居住在新北，一定可以打得到，大家不必擔心，可以順利與平安施打最重要。至於衛生局、醫院、診所施打順利，並未接獲接種異常通報。

新冠疫苗

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