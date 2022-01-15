國內疫情再升溫！第三劑疫苗接種民眾怎麼看？

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三週月內「第三劑疫苗」話題的網路聲量表現，帶您了解第三劑疫苗話題的網路聲量變化，以及網友對該話題的輿情看法。

近來國內本土疫情傳出群聚感染，民眾皆擔心新冠疫情捲土重來，其中第三劑疫苗接種也因此再度掀起話題，儘管政府目前鼓勵符合條件國人盡快施打第三劑疫苗，但民眾看法仍舊兩極。

本土疫情突升溫 第三劑疫苗話題引大眾關注

中央疫情指揮中心於2021年12月20日宣布，經評估國內外疫情風險，及國內疫苗供應情形後，決定於12月24日開放符合資格民眾施打第三劑疫苗，並提供BNT、莫德納、高端三家疫苗供民眾選擇，消息一出迅速引發熱論，其中有網友發文詢問「第三劑疫苗要打哪間比較好？」，有民眾回應「有問過醫生，他說不要三劑同一廠牌比較好」，除此之外，也有人表示「前兩劑打高端都沒副作用，第三劑決定也打高端了」，但還是有網友提醒「還是要問過醫生啦，每個人身體狀況不一樣」，表示民眾切勿盲從選擇，還是需根據醫師專業建議作出判斷。

第三劑疫苗話題近三週討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

而隨著國內疫情再升溫，1月7日當天爆出，近來桃園群聚案中，有本土個案皆已完整接種三劑疫苗，消息一出迅速引發話題，其中部分民眾表示「那這樣打第三劑是不是沒用啊？」，但也有網友認為「就說疫苗是防重症的，所以打三次還是有可能得啊」；而在1月8日當天，指揮中心宣布，將縮短施打第三劑疫苗的間隔，此公告也引發網友兩極評論，其中部分民眾表示「這樣我就可以趕快去打了，之後會去預約！」，對此政策樂觀其成，但也有網友認為「是可以這樣隨便縮短的嗎？會不會出什麼問題啊？」，擔心兩劑疫苗間隔縮短易對健康造成危害。

疫情來勢洶洶持續升溫 第三劑疫苗保護力成討論焦點

對於第三劑疫苗接種議題，民眾看法參差，其中支持施打第三劑疫苗的網友就表示「疫苗不是說打越久，就會越沒用嗎？有打第三劑比較安心」，表示施打第三劑疫苗能夠延長保護力。另外，也有網友擔憂國內外疫情，將隨著變種病毒出現再度升溫，因此認為「變種病毒會一直出現，真的要打比較好，至少可以防重症」。

第三劑疫苗正反兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

另方面，仍有許多民眾對第三劑疫苗施打持保留看法，其中部分人表示「疫苗到底有沒有用還是問號，第三劑打了還確診的人又那麼多，我看還是先不要」，認為國際間尚無足夠數據可驗證第三劑疫苗保護力。此外，也有網友擔憂疫苗副作用嚴重，尤其近來許多民眾表示「打了（兩劑）疫苗以後頭髮掉超多…我真的好後悔」，擔憂接種第三劑後，會有更嚴重的副作用。

近來本土疫情持持續升溫，民眾可洽詢醫師後，自行評估是否接種第三劑疫苗，但最重要的還是最好防疫工作，戴好口罩並勤洗手消毒，才是保護自己，也保護他人的不二法門！

觀看原文→https://bit.ly/3zXYipw

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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