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整理包／雙北、桃園民眾看過來 第3劑疫苗預約方法及接種地點

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整理包／雙北、桃園民眾看過來 第3劑疫苗預約方法及接種地點

聯合新聞網 / 綜合整理

國內爆發Omicron社區疫情，桃園與雙北狀況備受關注，在衛福部宣布將第三劑接隔時間縮短成12周後，各地出現施打人潮，1922疫苗預約平台也將在15日重新開啟，17日開打，《聯合新聞網》整理目前雙北與桃園地區第三劑施打地點與預約方法，

1922疫苗預約平台

網址：https://1922.gov.tw/

預約時間：1月15日10點至16日中午12點

開打時間：1月17日

▊台北市

北市疫苗預約平台14日再開放，並增加7個中型接種站，14日上午9時至下午5時可於北市疫苗預約平台登記，1月17日至23日接種。希望65歲以下民眾在中午12時以後再預約，好讓65歲以上長者優先接種。

除約300家診所、醫院可接種外，北市增加7個中型接種站，分別為於信義區的市府一樓中庭，大同區爵士廣場，萬華區富福區民活動中心，文山區行政中心10樓大禮堂，士林區義信備用禮堂，北投區奇岩區民活動中心，及內湖區慈濟內湖聯絡處。

▊新北市

新北市有三方法可施打，設有4個中大型接種站，不過目前已經預約額滿，另可到醫院、診所、衛生所預約施打，也有設機動疫苗接種站隨到隨打。

（一）合約醫療院所

預約方式：依各醫療院所疫苗門診預約掛號
疫苗種類：AZ、BNT、莫德納、高端
接種劑別：1、2、3劑皆可

（二）機動疫苗接種站

地點：
1）林口三井OUTLET
2）新莊宏匯廣場
疫苗種類：莫德納
接種劑別：1、2、3劑皆可

（二）中大型接種站 <預約已額滿>

▊桃園市

桃園有分成兩方法，醫療院所預約施打，另設有37個接種站，隨到隨打。

（一）醫療院所預約施打

預約網站：https://covid-19.tycg.gov.tw/page/202106290001.html

（二）37個接種站，隨到隨打

新冠疫苗

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