上午7點到已見人龍！桃園接種站今打莫德納 疫苗幾乎開放即秒殺
桃機群聚事件擴大，累積至今52人確診。桃園開社區接種站讓民眾打第3劑疫苗，今天打莫德納，打氣相當旺，五中社區接種站上午400名額一開放就秒殺，衛生局緊急加開300劑，該站預計一天最多能打1100劑。
50多歲的周姓婦人今天上午7時許到五中接種站，原以為自己已經算早，未料接種站門口已大排長龍。接種站為避免群聚，發號碼牌疏導人流，原本預計上、下午各供應400劑，但供不應求，緊急加開300劑，上午10時號碼牌已經發到900多號，工作人員也呼籲700號之前的民眾可以先到附近休息，晚點再到。
70歲的陳姓婦人表示，自己接種第二劑才剛滿3個月，原本看國外接種間隔是6個月，想要遲一點再打，但看到國內疫情嚴重，莫德納又只有半劑量，想說還是先打，打了比較安心。
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