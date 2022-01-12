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陳時中：突破性感染多 難透過打疫苗達群體免疫

中央社 / 台北12日電
指揮官陳時中。圖／指揮中心提供
指揮官陳時中。圖／指揮中心提供

疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，突破性感染個案多，透過打疫苗達到群體免疫、避免感染很難，要多層次防護，打疫苗可預防重症。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續接種，但變異株仍不斷肆虐，媒體今天在疫情記者會上提問，現在是否還有機會達到群體免疫。

對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，「群體免疫」一詞在去年初較流行，如今已沒人再提起，大家更注重於多層次防護，如疫苗接種與個人防護等。

陳時中說，目前完整接種COVID-19疫苗後發生突破性感染的個案多，想要靠接種疫苗達到群體免疫、避免感染很難，但他呼籲仍要大量接種疫苗，可預防重症發生。

媒體另提問，有專家建議佩戴N95口罩，以防範傳播力強的Omicron變異株。

對此陳時中說，N95口罩雖阻隔力較好，但日常生活是否能戴得住是個問題。他舉例，有人曾開玩笑稱戴塑膠袋會更好，顯示不太認同此建議。

陳時中說，目前國內備有1000多萬個N95口罩，問題是日常生活不需要戴；特殊時也許需要，平時的話，還是留給高風險場域人員佩戴，較為實際。

此外，台北市立聯合醫院中興院區發生群聚感染，2名專責病房護理師與1名友人確診，其餘專責病房護理師遭隔離，媒體詢問替代的醫護人力是否安全。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，事發當晚就有另1組醫療團進駐協助病患照顧，進駐前環境全部清潔消毒，隔天也再次進行環境採檢並清消，醫護人員也會格外注意，並無問題。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也說明，此群聚案中護理師的友人因病毒量較低，曾被懷疑是否感染已久，但經2次採檢發現病毒量增高，顯示是急性感染期，發病時間也比護理師晚，研判屬於剛感染，可能是遭專責病房護理師傳染。

新冠疫苗 陳時中

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