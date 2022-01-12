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台南週末設2處追加劑接種站 預約系統網頁版上線

中央社 / 台南12日電

因應COVID-19疫情快速變化，台南市政府衛生局今天表示，疫苗接種預約系統網頁版上線，提供市民預約這個週末在永康總圖、中西區中山國中的2處疫苗追加劑接種站。

衛生局新聞稿表示，台南市除了增開成大醫院疫苗追加劑門診，將於15日(週六)上午8時至11時、下午1時至4時，在台南市立圖書館永康新總館開設BNT疫苗追加劑接種站；16日(週日)上午8時至中午12時、下午1時30分至5時30分，在中西區中山國中設置莫德納疫苗追加劑接種站。

設籍台南市市民要預約這2處接種站接種，可透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」網頁版（https://health-reservation.tainan.gov.tw/）預約；有意前往接種市民，要攜帶身分證、健保卡及接種紀錄卡。若已向醫療院所完成預約，可依約前往，無須再透過1922（公費疫苗預約平台）或台南COVID-19疫苗接種預約系統。

衛生局表示，「台南COVID-19疫苗接種預約系統」（原「台南打疫苗」）持續與戶政系統介接，協助市民預先進行身份比對，並保有且持續更新疫苗接種紀錄，可協助判定疫苗接種紀錄及目前接種劑別。

另外，「公費疫苗預約平台」如停止民眾預約服務後，「台南COVID-19疫苗接種預約系統」可釋出未飽和場次名額，提供民眾預約，達到各場次最佳量能。

依衛生局新聞稿，為服務有接種COVID-19疫苗需求市民，「台南COVID-19疫苗接種預約系統」提供各接種站或衛生所設站使用外，也將提供民眾進行COVID-19疫苗預約報名，避免民眾為尋覓接種地點及時間所造成不便。

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