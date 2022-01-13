整理包／第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度

桃機群聚風暴擴大、Omicron病毒進入社區，且確診者多為突破性感染，衛福部決議已接種2劑新冠疫且間隔滿12周以上的18歲民眾，應盡速接種1劑追加劑（第3劑），以提升免疫保護力，估計至1月底約有768萬人符合施打資格。《聯合新聞網》整理報導，讓您一目瞭然追加劑該怎麼選，副作用少、保護力最好。





目前全球追加劑的接種趨勢，以mRNA疫苗（BNA、莫德納）為首選，腺病毒疫苗（AZ）作為第3劑效果不佳，僅針對對mRNA或蛋白質次單元疫苗（高端）過敏者建議可選擇。

衛福部長陳時中建議，前面打兩劑AZ，第三劑就選莫德納、BNT或高端，前面兩劑高端者全部都可選，混打的人也可以打，就是不要有3劑AZ疫苗的情形。

圖／疾管署





2021年12月初醫學期刊《刺胳針》刊登由牛津大學進行的「COV-BOOST」第3劑混打試驗研究，針對2878名已完整接種2劑AZ疫苗或2劑BNT的志願受試者，以雙盲隨機方式、7種不同廠牌疫苗，對兩組人員進行第3劑追加。

牛津大學實驗的7種追加劑疫苗品牌，分別是BNT、AZ、莫德納、嬌生、Novaxax、CureVac、Valneva，研究發現7款疫苗大部分都能誘發強大免疫反應，其中以莫德納、BNT兩款mRNA疫苗效果最好。

觀察台灣目前有使用的BNT、AZ及莫德納3種疫苗數據，可出看完整接種2劑AZ者，第3劑不論是選擇BNT或莫德納，對於提升IgG抗體的效果，都較第3劑選擇AZ高出許多，其中選擇莫德納幾乎是選擇AZ的12倍；如果前2劑是打BNT者，第3劑選擇莫德納的效果也超過選擇AZ的2倍。

圖／法新社

根據衛福部資料，國人接種新冠肺炎疫苗第1劑覆蓋率達80.22%、第2劑覆蓋率也有70.7%，第3劑為1.18%，截至2022年1月6日因接種後不良反應死亡數為1236例。

依美國CDC資料顯示，接種第3劑疫苗後最常出現的症狀為注射部位疼痛（71%）、疲勞（56%）、頭痛（43.4%），接種mRNA疫苗第3劑和第2劑的不良反應（副作用）發生率雷同，接種2劑腺病毒疫苗（AZ）後追加mRNA疫苗，則可能出現注射處疼痛、全身痠痛、發熱等副作用症狀。

法新社

▌施打3劑莫德疫苗 第3劑和第2劑的副作用發生率雷同；第3劑局部副作用發生率（84.7%）較第2劑（83.5%）高，全身副作用發生率（79.0%）較第2劑（81.3%）低。

▌施打3劑BNT疫苗 第3劑和第2劑的副作用發生率雷同；第3劑局部副作用發生率（74.1%）較第2劑（71.7%）高，全身副作用發生率（69.2%）較第2劑（71.7%）低。

▌第2劑AZ後追加mRNA疫苗 常見副作用有注射處疼痛（持續1-2天）、疲倦、全身痠痛、發熱等

台大公衛學者任小萱受訪指出，第三劑疫苗的副作用以輕微不良反應最常見，包括：疲勞、疼痛、發紅等，根據英國研究，混打副作用比例可從高到低排名如下：

第一名：2劑AZ＋莫德納第二名：2劑BNT＋莫德納第三名：2劑BNT＋嬌生第四名：2劑BNT＋AZ第五名：2劑AZ＋嬌生第六名：2劑AZ＋半劑Novavax

前台大醫師林氏璧表示，不管前2劑打哪款疫苗，「都建議第3劑以mRNA疫苗為自選」，所有疫苗組合中，最不建議的是3劑都選AZ；兩劑mRNA後打AZ也可以，但中和抗體還是大輸打mRNA，還要承受發生血栓併血小板低下的風險，症狀遠比心肌炎嚴重很多。

林氏璧表示，40歲以下的國人打mRNA疫苗，不良反應比例會較高，莫德納半劑量機率也大於BNT全劑量，如果很在意副作用的不舒服感，不妨選擇高端疫苗。另，30歲以下的年輕男性若擔心心肌炎的風險，建議可以避開莫德納，選擇BNT。

圖為三重大型疫苗接種站，民眾等待接種疫苗。記者張睿廷／攝影

▌想要接種第3劑者應符合下列3條件： ‧ 年滿18歲‧ 已完成2劑疫苗接種，不論任何廠牌‧ 與第2劑須間隔3個月

Omicron再度讓國內疫情升溫，許多民眾也開始搶打第3劑疫苗，除了各縣市開始設立大型接種站外，指揮中心預計將在1月15日重啟1922疫苗預約平台。以下整理已經接種第2劑的日期，對照12周後該打第3劑的日期，供民眾做為接下來預約疫苗時的參考。

商品推薦