寒風中出門搶打第3劑 人龍從體育館2樓排到1樓快繞一圈

基隆市政府在信二路市立體育館開設的新冠肺炎疫苗大型接種站，今天開始「免預約、隨到隨打」接種。市府原訂明天公布65歲以上長者另行「集中造冊施打」方案，但很多老人家不知道。強烈大陸冷氣團造成氣溫下降，一早許多人頂著寒風去排隊，也有鄰近新北市民也過來排，館外出現長長人龍，有人等了快兩小時才打到疫苗。

國內出現Omicron本土確診病例，且桃機群聚疫情已形成社區傳染，疾病管制署宣布7日起將第3劑接種間隔時間，從5個月縮短到3個月。基市府10日宣布，12日到16日在信二路市立體育館開設大型接種站，提供市民免預約接種疫苗服務。

基隆市65歲（含55歲原住民）以上長者，已接種第2劑疫苗，且達12周的人數共有4萬6068人。市府昨天表示，已著手研議68歲以上、65~67歲長者，17日起分兩階段造冊集中施打，並會在明天公布詳細時間和地點。

市立體育館大型接種站今早開始提供接種疫苗服務，住在新北的男子清晨5點30分就到體育館外隊排在第1位。他說，因為一直預約不到合適的施打疫苗時段，聽說今天是免預約隨到隨打，又不限戶籍，所以一大早就來基隆打疫苗。

體育館接種時間是上午8點30分到11點、下午1點30分到4點30分。今早8點不到館外就出現長長人龍，人潮從2樓體育館內排到館外走廊、樓梯再到樓下，還幾乎在體育館1樓圍了一圈。

基隆市長林右昌上午11點多體育館了解接種作業，他說，65歲以上長者會比照第1、2劑，下周集中造冊施打，不用到大型接種站排隊。一名老太太說，根本不知道會造冊才會來排隊，結果等了2個小時，「腳快酸死了」。

林右昌表示，今天也有來自外縣市民眾，排隊人潮超乎預期，緊急調派人手加開動線後，接種秩序已順暢許多。國內疫苗充足，請以大家不用擠第1天、第2天到體育館接種疫苗。

為了化解今年體育館大型接種站出現的亂象，市府決定提前在今天下午公布長者施打第3劑時間、地點，並請長者依照打第1、2劑的經驗，在通知單註明的時段前往指定地點接種疫苗。 基隆市政府在市立體育館開設的新冠肺炎疫苗大型接種站，今早出現長長人龍，有人等了快兩小時才打到疫苗。記者邱瑞杰／攝影 基隆市政府在市立體育館開設的新冠肺炎疫苗大型接種站，今早出現長長人龍，有人等了快兩小時才打到疫苗。記者邱瑞杰／攝影

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