桃園37苗接種站啟用 鄭文燦：盼中央討論小學生打疫苗

桃園市37個疫苗接種站今天起陸續啟用，市長鄭文燦到中五活動中心了解接種情形時表示，雖然桃園疫苗的第1劑、第2劑覆蓋率都高於全國，65歲以上也是六都第1名，希望提高第3劑的覆蓋率，今天開始到16日開設37個社區接種站，不用預約可以隨到隨打，第1、2劑還沒有打的也可以來打。

鄭文燦說，接種站採「單日莫德納、雙日BNT」，今天12日打BNT，另外有217家醫院、診所及衛生所也有疫苗門診時段，大家可以去打，他特別請衛生局協調13個衛生所開設夜間時段，讓上白天班的晚上可以去衛生所打疫苗，希望第3劑打好打滿，口罩戴好戴滿，在春節前入境確診的高峰期，可以確保社區防線的安全。

對於有民眾到接種站才發現發現今天打BNT，因為想打其他廠牌就離開，鄭文燦表示BNT跟莫德納都是很好的疫苗，讓民眾有選擇權，沒有辦法直接在一個站同時打BNT跟莫德納，「單日莫德納、雙日BNT」很好記，也宣傳很多天。

鄭文燦說，早上在防疫會議特別提到，因為有國小的學童確診，國小的階段7至12歲目前並沒有疫苗接種的計畫，希望中央可以討論，因為國外的文獻疫苗是可以接種到國小的學童，希望趕快作成決定，也確保7歲到12歲孩子的防疫安全。 桃園市37個疫苗接種站今天啟用，民眾上午到場不用排隊，很快打好疫苗。記者鄭國樑／攝影

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