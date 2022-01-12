影／預約不到加強針好焦慮 台南推出線上預約系統

變種病毒來襲，民眾搶打第3劑加強針，但是卻出現預約困難的情況，台南市衛生局除了加開周末的大型注射站之外，今天也宣布啟動「台南COVID-19疫苗接種預約系統」，在1922尚未開啟之前，方便民眾上網預約加強針。

針對民眾強打加強針，中央疫情指揮中心強調疫苗足夠，但是民眾到醫療院所預約，卻發現大多數都已經額滿，衛生局最近接到許多查詢的電話。

衛生局表示，台南市除了增開成大醫院COVID-19疫苗追加劑門診，亦將於15日（本周六）上午8時至11時、下午1時至4時假台南市立圖書館永康新總館開設BNT疫苗追加劑接種站；16日（本周日）上午8時至中午12時、下午1時30分至5時30分於中西區中山國中設置莫德納疫苗追加劑接種站。

設籍於台南市的市民如須預約永康總圖、中山國中接種站接種服務，可透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」網頁版進行。衛生局並提供教學影片，教大家怎麼使用。

衛生局表示，若市民已向醫療院所完成預約，請依約前往，無須再透過1922（公費疫苗預約平台）或台南COVID-19疫苗接種預約系統。

「台南COVID-19疫苗接種預約系統」（原台南打疫苗）除持續與戶政系統介接，可協助市民預先進行身分比對，亦保有且持續更新本市疫苗接種紀錄，可協助判定疫苗接種紀錄及目前接種之劑別，避免民眾為尋覓接種地點及時間所造成之不便。

衛生局提醒，本周末有意前往永康總圖、中山國中接種站的市民，請攜帶身分證、健保卡及接種紀錄卡。

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