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何時能打第三劑？ 超實用日期對照一張表秒懂

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一張圖秒看懂何時我能打第三劑 超實用日期對照表快存起來

聯合新聞網 / 綜合報導
高雄國際會議中心開放施打第三劑疫苗，包括高端及AZ疫苗，有許多符合資格的民眾也前來排隊施打，希望能增強對抗病毒的抵抗力。記者劉學聖／攝影
高雄國際會議中心開放施打第三劑疫苗，包括高端及AZ疫苗，有許多符合資格的民眾也前來排隊施打，希望能增強對抗病毒的抵抗力。記者劉學聖／攝影

Omicron再度讓國內疫情升溫！近日本土、境外案例皆爆增，不少縣市陸續傳出確診疫情，許多民眾也開始搶打第三劑疫苗，除了各縣市開始設立大型接種站外，指揮中心更預計將在1月15日重啟1922疫苗預約平台。以下整理已經接種第二劑的日期，對照12周後該打第三劑的日期供民眾做為接下來預約疫苗時的參考。

新冠疫苗第二劑隔12周後，可施打第三劑日期對照表

圖表／聯合新聞網製。點選看大圖
圖表／聯合新聞網製。點選看大圖

Q1：1922疫苗預約平台重啟，我能用來打二劑嗎？

A：不行，此次以提供第三劑施打為主。

Q2：1922疫苗預約平台15日重啟，何時正式開打第三劑？

A：17日起至23日開打，以一期一周為一個單位。

Q3：1922疫苗預約平台何時重啟確切時間為何？

A：1月15日上午10時至1月16日中午12時。

Q4：這次1922預約平台跟過去有什麼不一樣？

A：僅提供預約，不需要意願登記，也沒有簡訊通知。

Q5：接種第三劑有什麼限制？

A：需年滿十八歲以上、完整接種滿12週以上。

Q6：除了1922疫苗預約平台，我還可以去哪裡預約？

A：「新冠疫苗防治一網通」會顯示有哪些醫療院所有提供疫苗施打。

Q7：第3劑可以施打哪種疫苗品牌？

前面兩劑皆AZ者，第三劑建議「莫德納、高端、BNT」

前面兩劑為莫德納、高端、BNT者，第三劑建議「莫德納、高端、BNT、AZ疫苗」

新冠疫苗

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