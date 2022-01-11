柯文哲指示 北市醫護本週打完疫苗第3劑
台北市長柯文哲今天表示，已下令北市各醫療院所的醫護人員必須在本週打滿3劑疫苗，並調播疫苗量能給機場及防疫旅館人員施打。
台北市長柯文哲今出席里長座談會前接受媒體聯訪表示，他看上週數據，北市醫護人員第3劑的接種率約為20%，他已下令本週北市醫護人員全部接種完第3劑，這週會調配疫苗接種量能，幫機場、防疫旅館與醫院相關人員打第3劑。
媒體詢問醫院裡防疫SOP是否需要檢視及調整，柯文哲表示，用這個SOP已經打了2年防疫戰爭，應該都不會有問題，現在是要求一定要落實「分艙、分流、分段」。
北市聯醫中興院區有2名護理師及其中一人的男友確診。這2名護理師都打滿3劑疫苗，第1、2劑都接種AZ，第3劑都打莫德納。
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