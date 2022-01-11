快訊

默沙東新冠口服藥通過EUA審查 近萬份藥品最快這時抵台

工運大老賴萬枝性侵秘書還怪「妳太漂亮」 判賠43萬

柯文哲指示 北市醫護本週打完疫苗第3劑

中央社 / 台北11日電

台北市長柯文哲今天表示，已下令北市各醫療院所的醫護人員必須在本週打滿3劑疫苗，並調播疫苗量能給機場及防疫旅館人員施打。

台北市長柯文哲今出席里長座談會前接受媒體聯訪表示，他看上週數據，北市醫護人員第3劑的接種率約為20%，他已下令本週北市醫護人員全部接種完第3劑，這週會調配疫苗接種量能，幫機場、防疫旅館與醫院相關人員打第3劑。

媒體詢問醫院裡防疫SOP是否需要檢視及調整，柯文哲表示，用這個SOP已經打了2年防疫戰爭，應該都不會有問題，現在是要求一定要落實「分艙、分流、分段」。

北市聯醫中興院區有2名護理師及其中一人的男友確診。這2名護理師都打滿3劑疫苗，第1、2劑都接種AZ，第3劑都打莫德納。

新冠疫苗 柯文哲 醫護人員

延伸閱讀

提高內科托育量能 柯文哲盼推廣企業托育新概念

影／初選黨內部矛盾？ 柯文哲說：遇到再講

黃珊珊入黨選北市長？柯文哲：市長沒有一定要有黨籍

柯文哲：北市國中小2026年全雙語

相關新聞

鼓勵補教老師打第3劑 補教團體送禮券抽iPhone

疫情再起，80%的補教老師在去年10月15日左右打了第二劑疫苗，疫情指揮中心把打第3劑疫苗施打的日期縮短為3個月，大部分...

影／第一季還有莫德納到貨！衛生局現正鋪貨90萬劑疫苗

國內本土疫情延燒，指揮中心急催打疫苗，不少民眾多選擇施打mRNA疫苗作為追加劑，指揮官陳時中表示，未來第一季，還會有莫德...

12歲以下兒童沒打疫苗憂確診 ACIP將開會討論

國內有多名幼童確診，列為本土個案，包含未滿十歲的居服員家中孩子及其安親班同學，居服員所照顧的家庭中也有未滿二歲幼童及哥哥...

1922平台1/15 10點「限第三劑」預約 1/17至1/23開打

國內本土個案增加，加上春節返鄉面臨Omicron變異株威脅，指揮中心發言人莊人祥表示，將於1月15日重啟1922預約平台，將以第三劑施打為主...

台中搶打第三劑！文心森林接種站今再現人潮大爆滿

防Omicron，台中市本周除了開放新冠疫苗合約院所、衛生所接種外，假日外展接種站文心森林公園站加碼平日開設。今天傳出文...

我外交部今證實 泰國認可高端疫苗

泰國外交部領務資訊網站中「Thailand Pass」頁面昨天將我國研發的高端疫苗納入泰國核准的疫苗清單中。外交部發言人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。