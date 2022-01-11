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議員追問7接種站地點 北市府：預計1/12公布

中央社 / 台北11日電

台北市將開設7個中型接種站提供第3劑疫苗施打，但議員許淑華質疑，市府至今仍無法回答7個站的地點與日期。副市長蔡炳坤回應，預計可在明天公布。

民進黨籍台北市議員許淑華今天在臉書發文表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，基隆、桃園、新竹都已開放隨到隨打，且加開中、大型接種站拚第3劑覆蓋率，新北市也已公告中、大型接種站的設置地點與日期，唯獨台北市無所作為、我行我素。

許淑華質疑，台北市不僅疫苗預約系統一開放就當機，第2次開放預約又馬上額滿，在第3劑政策上更是毫無作為，要求立即確認並發布中型接種站地點與日期，並儘速規劃隨到隨打便民服務。

蔡炳坤接受中央社記者電訪表示，因應大量施打第3劑疫苗需求，將在14日上午9時重啟北市疫苗預約系統一天讓民眾預約，並開設7個中型接種站。

蔡炳坤指出，市府希望接種站能盡量開出最大量能，因此場地規劃、動線設置及責任醫院媒合皆須專業考量，相關規劃都在進行中，預計明天就能公布。

台北市衛生局表示，除透過台北市疫苗預約系統預約施打外，各醫院同時依各自量能開設各廠牌疫苗特別門診，有需求民眾可直接透過各醫院掛號系統預約。

新冠疫苗 蔡炳坤 許淑華

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