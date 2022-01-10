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第3劑搶約 陳時中：疫苗預約平台拚1週內重啟

中央社 / 台北10日電
圖為疫苗接種示意圖。聯合報系資料照片／記者陳俊智攝影
圖為疫苗接種示意圖。聯合報系資料照片／記者陳俊智攝影

國際COVID-19疫情嚴峻，指揮中心指揮官陳時中今天說，因應第3劑疫苗，COVID-19疫苗預約平台力拚一週內重啟，呼籲民眾有疫苗就盡量出來接種，以利盡快獲得足夠保護力。

指揮中心統計，1月8日至9日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種11萬8442人次，疫苗接種人口涵蓋率第1劑80.26%、第2劑70.90%、基礎加強劑接種率0.08%、追加劑接種率1.44%。

隨著本土疫情出現，指揮中心7日宣布縮短第3劑COVID-19疫苗接種間隔，醫療院所湧現預約潮，醫護人員電話接都接不完，呼籲重啟疫苗線上預約平台，指揮中心近期討論相關事宜。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，因應第3劑疫苗，中央的COVID-19疫苗預約平台將會重新上場，「盡量會在本週重啟」，未來完成第3劑疫苗接種後，將會顯示於健保快易通系統。

隨著本土疫情升溫，民眾接種疫苗漸漸踴躍，外界擔憂基層疫苗不夠用，其中多數民眾規劃以mRNA疫苗做為第3劑使用，許多專家推估最可能不夠打。對此，陳時中說，國內莫德納（Moderna）疫苗及BNT疫苗各有230萬劑左右，後續還會有BNT疫苗到貨，呼籲大家有疫苗盡量打。

陳時中說，全世界施打第3劑疫苗的比率，多數國家第3劑覆蓋率約為1至3成，智利覆蓋率50%，這已是不得了的數字。雖指揮中心統計國內月底符合接種第3劑資格共768萬人，但絕不可能出現768萬人一窩蜂搶打，「這會破全世界紀錄」，規劃赴基層診所接種者，可電話預約避免白跑一趟。

恩主公醫院去年對25名民眾施打未經稀釋的BNT疫苗原液，媒體詢問，上述民眾是否有施打第3劑的必要性。指揮中心發言人莊人祥表示，即使施打超量疫苗，接種經過一段時間後，抗體仍會消退，因此仍建議民眾接種間隔3個月，可再追加第3劑。

國內外Omicron變異株疫情持續擴大，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提醒，以國內的境外移入Omicron個案分析，4成無症狀、6成為輕症，症狀多為喉嚨癢、喉嚨痛、輕微咳嗽、發燒、全身倦怠等，類似流感症狀。

羅一鈞說，若個案本身有過敏鼻炎，平時常有鼻塞或流鼻水症狀，感染Omicron確實不易察覺，所以鼓勵民眾透過接種疫苗減少感染風險。若民眾曾接觸居家檢疫者，出現呼吸道症狀，不可輕忽。

新冠疫苗

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