前台大醫曝「打第3劑人超多」 急籲：別去醫院群聚

機場群聚擴大，桃園也再傳有學生確診、國中小學停課，許多民眾開始搶打疫苗，台北市疫苗預約系統第二周今（10）日上午9點開放預約，第一個小時已經預約8萬多人。然而，前台大醫師林氏璧日前到醫院接種第3劑疫苗，卻發現現場擠滿了人，讓他嚇到建議，大家最好確定有預約到再前往施打，別去醫院群聚。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒」PO文分享，自己昨日早上去打了第三劑半量莫德納疫苗，已經過24小時了，相對於前兩劑AZ，這一劑注射處特別痛，沒有到手舉不起來，也沒有局部紅腫熱，但就是動到就會痛。

至於其他全身性發燒、疲勞與全身肌肉痠痛的不良反應也都沒有遇到，便讓他自嘲自己可算是莫德納認證的老人。然而林氏璧也補充，「醫院人山人海嚇到我了，我建議大家最好確定有預約到再前往施打，別去醫院群聚呀」。

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