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醫指第三劑好處不明顯 他呼籲「別選AZ疫苗」

聯合新聞網 / 綜合報導
指揮中心開放各大診所為民眾施打第三劑新冠肺炎疫苗。圖／本報資料照片
指揮中心開放各大診所為民眾施打第三劑新冠肺炎疫苗。圖／本報資料照片

指揮中心下令開始施打第三劑新冠肺炎疫苗，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，第三劑追加劑的好處，並沒有前兩劑基礎劑那麼明顯與絕對，建議第一線醫護防疫人員，再追加第三劑疫苗。此外，第三劑疫苗建議以莫德納BNT、高端為主，建議不要選擇AZ，尤其是前兩劑都接種AZ者。

謝宗學在臉書粉專Dr. E 小兒急診室日誌中貼文分析接種第三劑疫苗的優缺點。他表示，疫苗對於減少重症率或死亡率的效果不錯，但對於增加保護率效果不佳，特別是 Omicron 變異株，意即接種疫苗後還是有可能染病，但較不容易躺在加護病房或死亡，即使接種第三劑追加劑也是如此。

謝宗學建議，第一線醫護、防疫、軍警消人員、或工作性質需要接觸大量群眾的人、或希望得到有比較好保護力的人，接種第三劑追加劑，但必須承擔的風險是接種疫苗後的不舒服或併發症。

而第三劑追加劑疫苗的選擇建議以 mRNA 疫苗（莫德納、BNT) 或蛋白質疫苗（高端）為主。想要得到較高抗體又可以承擔較高副作用的人，可以選擇 mRNA 疫苗；不想承擔較高副作用但可以接受較低抗體的人，可以選擇蛋白質疫苗。

謝宗學指出，比較不建議追加劑選擇腺病毒載體的 AZ 疫苗，原因是抗體反應最低又要承擔一定程度的副作用，特別是前兩劑基礎劑是 AZ + AZ 的人。

謝宗學表示，建議大家一定要接種兩劑新冠肺炎疫苗，因為對於降低重症率和死亡率有明顯的好處，但對於第三劑追加劑的接種，相對上比較保守，原因是這些疫苗都是很新的疫苗，每接種一次都必須承擔一定程度副作用的風險。

謝宗學表示，目前研究看來第三劑追加劑的好處，並沒有前兩劑基礎劑那麼明顯、那麼絕對，若有次世代疫苗上市，意即針對 Omicron 或 Delta 變異株疫苗，他的態度也不會保留。

謝宗學強調，現在是過渡期，第三劑追加劑是沒有最好方法中比較好的方法和選擇，大家可以思考一下自己想要的結果和可以承擔的風險，再做出最後的選擇。

新冠疫苗 莫德納 BNT AZ疫苗

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