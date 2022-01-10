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搶打疫苗潮 北市今第二周預約爆炸 30分鐘湧6.5萬人

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市疫苗預約系統今天開放預約，前30分鐘已預約完成6萬5258人，其中預約第1、2劑1846人，第3劑63412人。總預約率已達55%。。圖／本報資料照片
台北市疫苗預約系統今天開放預約，前30分鐘已預約完成6萬5258人，其中預約第1、2劑1846人，第3劑63412人。總預約率已達55%。。圖／本報資料照片

桃園機場群聚擴大，桃園也再傳有學生確診、國中小停課，加上農曆春節將至，許多民眾為搶打疫苗，台北市疫苗預約系統第二周今天上午9點開放預約，同樣預約爆炸，前15分鐘預約比上周更暴增一倍，今天系統開放才15分鐘，就預約完成47949人，其中預約第1、2劑1268人，第3劑46681人。

系統開放30分鐘已預約完成6萬5258人，其中預約第1、2劑1846人，第3劑63412人。總預約率已達55%。

台北市副市長蔡炳坤表示，這次計提供11萬8586預約量，包括第1、2劑9792預約量，第3劑10萬8794預約量。結果今天仍預約踴躍，系統開放才15分鐘就預約完成47949人，30分鐘已預約完成6萬5258人。本次預約到明天（1/11）下午5點止，接種時間為1月17日至21日，莫德納疫苗在合約診所、BNT疫苗在醫院。

相較於上周的預約量，隨著桃園機場群聚疫情擴大，台北市的疫苗狀況倍增，上周第一天開放預約，才15分鐘預約完成2萬3633人，不過今天第二周一開放預約，系統15分鐘就預約完成4萬7949人，其中仍以預約追加劑為主。

新冠疫苗

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