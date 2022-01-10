搶打疫苗潮 北市今第二周預約爆炸 30分鐘湧6.5萬人
桃園機場群聚擴大，桃園也再傳有學生確診、國中小停課，加上農曆春節將至，許多民眾為搶打疫苗，台北市疫苗預約系統第二周今天上午9點開放預約，同樣預約爆炸，前15分鐘預約比上周更暴增一倍，今天系統開放才15分鐘，就預約完成47949人，其中預約第1、2劑1268人，第3劑46681人。
系統開放30分鐘已預約完成6萬5258人，其中預約第1、2劑1846人，第3劑63412人。總預約率已達55%。
台北市副市長蔡炳坤表示，這次計提供11萬8586預約量，包括第1、2劑9792預約量，第3劑10萬8794預約量。結果今天仍預約踴躍，系統開放才15分鐘就預約完成47949人，30分鐘已預約完成6萬5258人。本次預約到明天（1/11）下午5點止，接種時間為1月17日至21日，莫德納疫苗在合約診所、BNT疫苗在醫院。
相較於上周的預約量，隨著桃園機場群聚疫情擴大，台北市的疫苗狀況倍增，上周第一天開放預約，才15分鐘預約完成2萬3633人，不過今天第二周一開放預約，系統15分鐘就預約完成4萬7949人，其中仍以預約追加劑為主。
疫情快報
▪【疫情專題】1月9日 11本土、0死亡 境外確診增49例
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言