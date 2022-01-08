搶打第3劑 北市疫苗預約系統一度當機
因應第3劑COVID-19疫苗開放接種，台北市疫苗預約系統今天重啟，但因流量太大導致系統一度當機。聯醫表示，調整後已逐步恢復。
中央流行疫情指揮中心昨天宣布，建議所有18歲以上民眾都應接種第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，並將接種間隔從5個月縮短至12週。
台北市政府昨天表示，北市疫苗預約系統8日重啟，從上午9時至下午5時，開放符合資格的民眾預約在10日至14日接種，提供第1、2、3劑疫苗。
北市疫苗預約系統一開放便湧進預約人潮，一度因流量太大當機。聯合醫院指出，流量較多，導致系統較慢，經調整後已逐步恢復中，可重新操作，並及時增加第3劑50%量能供預約。
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