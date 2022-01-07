宜縣即日起至31日 打第1、2劑疫苗可領200元禮券

宜蘭縣衛生局今天表示，為提升COVID-19疫苗涵蓋率，即日起至31日，只要接種第1劑或第2劑疫苗者，可獲新台幣200元面額超商禮券，鼓勵尚未施打者踴躍接種。

衛生局晚間發布新聞稿表示，目前縣內的疫苗第1劑涵蓋率已達78.3%，第2劑涵蓋率已達69.3%，希望還沒施打疫苗的民眾趕緊接種。

此外，為因應COVID-19變異株Omicron於國際間迅速蔓延，並積極防範病毒威脅，中央流行疫情指揮中心今天已宣布，年滿18歲民眾已接種兩劑疫苗、且間隔滿12週以上者，應儘速再接種第3劑，以提升免疫保護力。為此，縣長林姿妙已請衛生局協調縣內61家合約醫療院所，提高服務量能，務必儘快讓民眾可以接種。

商品推薦