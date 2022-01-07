促市民完整接種 高雄市再開打疫苗送禮券
指揮中心今天宣布即起第3劑疫苗間隔縮短至12週。高雄衛生局籲民眾完整接種，宣布即日起75歲以上長輩接種COVID-19疫苗即贈500元禮券；18歲以上打第1、2劑則可獲得200元禮券。
桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心表示，相關確診個案12人都已打滿2劑疫苗。因應疫情，指揮中心今天宣布即起第3劑疫苗間隔縮短至12週，以加強保護力。
高雄市政府衛生局今天發布新聞稿表示，已整備防疫量能，全市409家合約醫療院所皆可預約接種COVID-19疫苗，每週可提供最大接種量為23萬劑。
衛生局也表示，即日起至31日止，75歲以上長輩在合約院所完成COVID-19疫苗接種，不限疫苗種類和劑次，即贈500元超商或農會禮券；18歲以上在合約院所接種第1、2劑COVID-19疫苗者，也可獲得200元禮券。
衛生局也表示，追加劑接種廠牌建議為：以莫德納、BNT或高端完成基礎劑（第1、2劑）者，第3劑（追加劑）可以選擇接種半劑莫德納、BNT、高端或AZ疫苗；以AZ完成基礎劑者，第3劑可選擇接種半劑莫德納、BNT或高端疫苗。
衛生局呼籲尚未完成接種第1、2劑的民眾儘速接種，可上「COVID-19防治一網通」或高雄市政府衛生局網站查詢合約院所，向合約院所預約後，攜健保卡接種。接種第2、3劑者，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」（小黃卡），並在接種前告知過往疫苗接種史。
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