催打第3劑防Omicron疫情 陳時中考慮打高端
因應桃園國際機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情等，已接種兩劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗的指揮中心指揮官陳時中今天說，第3劑他考慮接種高端疫苗。
因應國際疫情嚴峻，且桃機發生Omicron變異株群聚感染，中央流行疫情指揮中心昨天召開專家會議決議，7日起第3劑疫苗縮短到至少12週，建議所有18歲以上民眾都應接種，但前2劑接種AZ者，第3劑不建議再打AZ。
陳時中下午在疫情記者會表示，目前共260萬人符合第3劑接種資格，1月底增加到768萬人，他原本想打AZ，但專家不建議，可能考慮打高端。
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