快訊

病毒攻破桃機防線 王必勝：2處為可能源頭、1處傳播場所

確定第三劑疫苗間隔縮短為三個月 指揮中心這天公布適用對象

75歲以上長者接種率落後 指揮中心：速施打、可選合適疫苗

中央社 / 台北6日電
指揮中心今天表示，75歲以上長者COVID-19疫苗接種率落後，籲速接種且可選合適疫苗。圖為示意圖，非新聞當事者。圖／聯合報系資料照
指揮中心今天表示，75歲以上長者COVID-19疫苗接種率落後，籲速接種且可選合適疫苗。圖為示意圖，非新聞當事者。圖／聯合報系資料照

指揮中心今天表示，75歲以上長者COVID-19疫苗接種率落後，籲速接種且可選合適疫苗；另專家將開會討論第3劑疫苗間隔，據統計，在1月底前有約768萬人為接種第2劑後滿3個月。

中央流行疫情指揮中心統計，昨天有6萬7603人次接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，截至目前疫苗接種人口涵蓋率第1劑80.11%、第2劑69.73%，第3劑基礎加強劑接種率0.04%、追加劑接種率0.79%。

指揮中心發言人莊人祥說明，目前全民第1劑疫苗涵蓋率破8成、第2劑近7成，但75歲以上長者疫苗涵蓋率卻落後，2劑涵蓋率分別為73%、67%，顯示仍有加強空間。

莊人祥說，可請長輩在身體狀況穩定時，到COVID-19疫苗合約院所接種；若長輩先前接種第1劑疫苗曾發生副作用，可向醫師諮詢選擇合適疫苗，如接種次單位疫苗，副作用通常較低，甚至沒有副作用。

莊人祥說，若家中長輩行動不便，地方政府有到宅接種服務，有需求可跟各地衛生局洽詢；另1月31日之前，18歲以上者接種第1、2劑疫苗，可獲200元衛教品。

另外，目前第3劑COVID-19疫苗與第2劑間隔為5個月，媒體提問間隔是否縮短，以及接種第2劑疫苗後滿3個月的人數，陳時中說，統計全台約768萬人，在1月底前，接種第2劑疫苗後滿3個月。

至於第3劑疫苗間隔是否縮短，陳時中說，將開會討論，本週會有相關決定，但如何決定會尊重專家判定。

新冠疫苗 陳時中

延伸閱讀

陳時中表態選台北市長？ 蔣萬安：先守住疫情

與輝瑞洽購口服藥進入「最後階段」 陳時中：昨談判敲定數量

不排除已有數波感染！ 桃機8人皆打完2劑疫苗屬輕症

坦言Omicron進入本土…桃機群聚恐是多波傳染？ 陳時中：情況複雜

相關新聞

確定第三劑間隔縮短為三個月！指揮中心明公布適用對象

桃機群聚染疫事件共8人確診，且皆施打完二劑疫苗，屬突破性感染。桃園市長鄭文燦近日多次指出，第一線防疫人員風險大，希望中央...

鄭文燦籲縮短第3劑接種間隔 蘇貞昌：尊重專家小組決議

桃園機場新冠肺炎群聚感染事件，桃園市長鄭文燦昨、今2天都呼籲中央縮短第一線防疫人員第3劑疫苗的間隔時間，增強保護力。他今...

75歲以上長者接種率落後 指揮中心：速施打、可選合適疫苗

指揮中心今天表示，75歲以上長者COVID-19疫苗接種率落後，籲速接種且可選合適疫苗；另專家將開會討論第3劑疫苗間隔，...

國內75歲長者第2劑不到7成 指揮中心呼籲儘速接種

中央流行疫情指揮中心今表示，目前我國75歲以上長者第1劑接種率僅約73%，第2劑接種率僅約67%，仍需再積極提升，為維護...

桃園9成防疫旅館員工未打第3劑 巿府等CDC開放專案施打

桃園市桃園機場、防疫旅館相繼發生群聚感染事件，桃園市旅館公會陳情防疫旅館員工趕快施打第3劑疫苗，市政府觀旅局昨天緊急向中...

衝覆蓋率、買藥物！蘇益仁：都做到才有本錢抗Omicron

桃機Omicron群聚持續擴大，前疾管局局長蘇益仁表示，當務之急是以大量篩檢找出隱性感染者，但更擔心下周返國過年人潮高峰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。