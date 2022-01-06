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桃園9成防疫旅館員工未打第3劑 巿府等CDC開放專案施打

聯合報 / 記者曾增勳陳俊智／桃園即時報導
桃園防疫旅館大多數員工未打第3劑疫苗，爭取提前打3劑守住防疫。記者曾增勳／攝影
桃園防疫旅館大多數員工未打第3劑疫苗，爭取提前打3劑守住防疫。記者曾增勳／攝影

桃園市桃園機場、防疫旅館相繼發生群聚感染事件，桃園市旅館公會陳情防疫旅館員工趕快施打第3劑疫苗，市政府觀旅局昨天緊急向中央提出打完2劑疫苗、未滿5個月的防疫旅館員工提前專案施打第3劑疫苗建議，該局今天下午表示，將等中央CDC公布開放後，專案協助防疫旅館員工全面接種第3劑疫苗，守住防疫第一線。

市政府觀旅局指出，桃園機場包括機場、機組員、防疫車隊、防疫旅館的防線十分重要，全市防疫旅館約4000間房間，提供機組員、一般旅客入住防疫自主隔離，防疫旅館員工總共1024人，扣除未打完2劑疫苗的員工24人禁止執勤之外，打完2劑的員工約1000人，其中約10%符合施打第3劑疫苗，但其他9成員工未滿5個月，無法施打第3劑疫苗，如今機場疫情再度嚴峻，市府已向中央反映研議開放第2劑施打未滿5個月的防疫旅館員工，專案接種第3劑疫苗，加強保護力。

桃園市桃園機場、防疫旅館相繼發生群聚感染事件成為社會焦點，雖然不少防疫旅館員工相繼打完2劑疫苗，業者擔心機場再爆群聚感染，桃園市旅館公會理事長邱照進表示，機場群聚疫情來勢洶洶，許多防疫旅館員工至今只打完2劑疫苗，少部分可以施打第3劑，該公會向市府陳情爭取尚未打第3劑的防旅館員工可以打完3劑防疫，建議市政府屆時發文強制防疫旅館員工打第3劑疫苗及支援防護裝備。

一家防疫旅館表示，該旅館專供機組員隔離住宿，6、70名員工每天輪班服務防疫，只有少數員工符合施打第3劑疫苗，多數員工是去年9至12月才打完2劑，還不符合打第3劑，因應防疫需要，希望政府提前施打第3劑，並建議政府在防疫旅館發生確診後，清消處理流程要更積極、專業態度做好防疫措施。

桃園防疫旅館大多數員工未打第3劑疫苗，爭取提前打3劑守住防疫。記者曾增勳／攝影
桃園防疫旅館大多數員工未打第3劑疫苗，爭取提前打3劑守住防疫。記者曾增勳／攝影

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