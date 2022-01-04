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本土增4有警覺！北市疫苗預約量大增「2879人→7896人」

中央社 / 台北4日電
台北市疫苗預約系統昨天重啟後，一整天的預約量僅2879人，可能因為出現本土案例對民眾產生警示作用，今天到下午5時預約截止，已有7896人完成預約。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影
台北市疫苗預約系統昨天重啟後，一整天的預約量僅2879人，可能因為出現本土案例對民眾產生警示作用，今天到下午5時預約截止，已有7896人完成預約。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影

本土爆發COVID-19個案，台北市副市長蔡炳坤今天說，研判民眾因此產生警覺，疫苗預約量從2879人大增到7896人，明天起還將提供接種第1、2劑疫苗的民眾200元商品券，盼進一步提升施打率。

中央流行疫情指揮中心今天公布，桃園機場出現4名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診本土病例，其中最早確診的清潔員（案17230）初判感染Omicron變異株。

台北市副市長蔡炳坤接受媒體電訪表示，台北市疫苗預約系統昨天重啟後，一整天的預約量僅2879人，可能因為出現本土案例對民眾產生警示作用，今天到下午5時預約截止，已有7896人完成預約。

蔡炳坤說，為了鼓勵大家疫苗打好、打滿、打快，明天起配合中央推廣措施，將提供接種第1、2劑疫苗的民眾價值新台幣200元的商品券。

蔡炳坤表示，過去民眾可能認為打滿2劑疫苗就是完整接種，追加劑變成有需要才打，但桃園4名個案都已打滿2劑，看起來追加劑恐怕變成必須，呼籲符合資格的民眾盡快接種，他與台北市長柯文哲都已經施打BNT疫苗作為追加劑。

台北市疫苗預約系統目前提供莫德納及BNT第1、2劑及追加劑疫苗，每週一、二上午9時到下午5時開放預約在隔週接種，預約當週週五前，系統會寄發簡訊通知民眾預約結果。

新冠疫苗

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