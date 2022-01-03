影／催第三劑 陳其邁建議中央：居隔者一致住集中檢疫所

防疫旅館群聚案例近日激增，北市催種第三劑疫苗。隨著過年返鄉旺季到來，高雄市長陳其邁今天表示，今起展開第二波防疫旅館聯合稽查，催種第三劑疫苗，並建議中央對於居家隔離者能採全國一致性作法，統一住到集中檢疫所。

陳其邁表示，高雄市的防疫旅館從兩個星期前就全面清查，包括建物、空間、動線等全面加強。O的傳染力比Delta高33%左右，很多國家已變成主流病毒株。市府有兩個工作，第一，如果輪到打第三劑疫苗就趕快打，不要以為病毒並沒有加重症狀及致死率，但傳染力增加；第二在固守邊際部分，也看到幾個例子，在固定的建築內部，傳染力似乎比較高。

陳其邁表示，在防疫旅館部分，希望鼓勵大家如果能選擇方案的話，儘量選擇14天在防疫旅館，這是高雄市府從頭到尾都這樣建議。昨天、今天已進入過年返鄉旺季，高市府跨局處也從今天開始進行第二波防疫旅館稽查。

陳其邁並建議中央，萬一有居家隔離部分，高雄市的作法是14天都在防疫旅館，但建議居家隔離者是不是可全國一致住到集中檢疫所？這是比較好的作法。另外高雄市在快篩部分，有比中央規定的次數更密集的篩檢。簡單的說，就是防疫旅館顧好，篩檢再強化，趕快打第三劑，居隔個案建議中央有一致的作法，到集中檢疫所去。

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