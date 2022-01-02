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第1劑涵蓋率達80％ 陳時中：春節將至疫苗盡快打

中央社 / 台北2日電
疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲，符合資格對象盡快接種COVID-19及流感疫苗，保護自己，也保護他人。圖／聯合報系資料照
疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲，符合資格對象盡快接種COVID-19及流感疫苗，保護自己，也保護他人。圖／聯合報系資料照

國內COVID-19疫苗第1劑涵蓋率終於達到80%，農曆春節將至，南北往返頻繁，疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲，符合資格對象盡快接種COVID-19及流感疫苗，保護自己，也保護他人。

陳時中今天下午在疫情指揮中心公布，據統計，1月1日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種9062人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑剛好達到80%、第2劑69.10%、基礎加強劑接種率0.02%、追加劑接種率0.66%。

媒體提問，據以色列發現，孕婦同時確診COVID-19與流感致死率恐提高，國內是否有類似發現，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，日前赴哈薩克返台確診的空手道代表團員（案17014）就是同時確診COVID-19和流感個案，僅咳嗽、流鼻水，Ct值為22.9，並未發現同時感染症狀更嚴重。

羅一鈞說，雖然以色列孕婦身上發生的狀況確實值得觀察，但冬季本就是流感好發季，除了台灣口罩政策落實度高，現在國際上還是有很多地方口罩遵從度較低，同時確診COVID-19和流感是常見的事情，不需要特別使用Flurona稱呼。

指揮中心疫情監測組長周志浩補充說明，據資料顯示，以色列同時感染COVID-19和流感的孕婦既沒有接種COVID-19疫苗，也無施打流感疫苗紀錄；陳時中再次呼籲，現在是流感好發季節，且國際COVID-19疫情持續升溫，鼓勵民眾盡速完成施打COVID-19及流感疫苗。

國際Omicron疫情持續擴大，許多國內專家預測今年一月底、春節連假前後，台灣恐直面Omicron最大威脅，呼籲指揮中心縮短高風險族群，如防疫車隊、防疫旅社工作人員接種第3劑疫苗間隔期，陳時中表示，目前仍傾向維持間隔5個月施打第3劑，是否縮短時間，交由專家研判。

另外，郵輪探索夢號去年跨年夜復航，今天近午返抵基隆港，中央流行疫情指揮中心今天下午疫情記者會後統一說明，探索夢號全船157名乘客進行PCR採檢，全船乘客檢驗結果均為陰性。旅客可依序下船返家。

新冠疫苗 陳時中

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