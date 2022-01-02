再加碼！來竹市中正市場打新冠疫苗 贈200元賣場禮券

新竹市中正市場施打站接種疫苗送禮券又來了！市府今加碼宣布，自明起至1月7日止共五天，符合疫苗接種對象至中正市場2樓施打站完成任何1種新冠疫苗接種者，現場即贈100元全聯禮券2張，民眾免預約可直接赴現場施打。

市長林智堅表示，前二波的接種活動共計發送禮券3361人，受國外受變種病毒影響，又引起一波疫情高峰，加上海外返鄉潮及農曆年節即將到來，為鼓勵尚未完整接種疫苗的民眾，他再加碼宣布，自1月3日起至1月7日符合資格對象來竹市中正市場施打站接種任何1種新冠疫苗，就送禮券200元。

衛生局指出，本次符合「打疫苗、領禮券」活動資格包括施打第一、二、三劑新冠疫苗的民眾，民眾可依自己可接種疫苗時間前來施打。

施打資格包括18歲以上尚未接種第一劑疫苗者、第一劑施打莫德納或BNT及高端疫苗已滿4周者、第一劑施打AZ疫苗已滿8周者、接種兩劑新冠肺炎疫苗已滿五個月者。

衛生局說明， 竹市第一劑涵蓋率目前已達94.4％，第二劑涵蓋是則是80.9％ ，全國排名第一、第三，市府也鼓勵其他縣市民眾前來施打。目前衛生局仍持續透過發送簡訊或通知單方式通知符合資格者，盡速預約接種，民眾也可透過本市40家合約院所預約接種新冠疫苗。

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