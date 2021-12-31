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國台辦稱贈我BNT疫苗 指揮中心駁：不應扭曲

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心針對國台辦對台灣防疫發言，提出聲明。圖為指揮中心指揮官陳時中。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心針對國台辦對台灣防疫發言，提出聲明。圖為指揮中心指揮官陳時中。圖／指揮中心提供

國台辦發言人馬曉光於今年度最後一場例行記者會指出，中國已同意台灣地區參加世衛技術性會議20餘次，並提供上海復星代理的BNT疫苗給台灣。中央流行疫情指揮中心今日出面發出三點聲明澄清，強調不應被扭曲抹殺。

指揮中心針對中國大陸國台辦，針對台灣防疫之錯誤發言內容，提出三點聲明。

第一點不實為國台辦指稱，「兩岸公共衛生事件應急通報機制，自疫情2020年1月3日至今，由大陸通報台灣的訊息累計達324次，分享新冠肺炎防治技術資料達16次、55份資料。」

指揮中心則表示，我方自2019年12月31日至2021年12月28日，陸方提供我方疫情資訊286次，我方提供陸方包括個案大陸旅遊史等資訊共50次。

另我方洽詢陸方疫情訊息計85次，陸方回覆我方疫情資訊21次，而陸方洽詢我方疫情訊息29次，我方回覆陸方疫情資訊28次。陸方電話洽我方聯絡疫情資訊7次，我方電話洽陸方聯絡疫情資訊8次。

此外，陸方提供我方技術文件共計12次。相關數據都有文件紀錄可查數，國台辦提供數據有與事實不符之處。

第二點不實為國台辦指稱，「大陸同意台灣地區衛生專家參加世界衛生組織技術性會議20餘次。」

指揮中心表示，為與國際分享、交換衛生、防疫經驗，我國均積極爭取參與世界衛生組織相關會議，自2009年至2021年，共向WHO申請參加220場技術性會議，但僅77場獲邀出席。

第三點不實為國台辦指稱，「在台灣地區疫情肆虐、疫苗嚴重短缺，經多方努力，由上海復星醫藥集團供應台灣地區的第一批復必泰疫苗於今年9月順利抵台，截至本年度合計運抵島內1333萬劑。」

指揮中心表示，為守護國人健康，我國政府一直多方洽談COVID-19疫苗購買，也尊重BNT原廠疫苗商業代理權劃分，國內疫苗是由台積電、鴻海永齡基金會、慈濟基金會三捐贈方委託裕利醫藥公司，向原廠代理商復星實業公司（香港復星）有償購買。

指揮中心說，在基於「原廠製造、原廠標籤、直送臺灣」三原則的共識，全部無償捐贈政府統籌運用，對於捐贈單位出錢、出力，無私付出，不應被扭曲抹殺。疫情尚未止息，人民健康福祉為先。兩岸應互助合作，防疫優先，才能維護兩岸民眾健康。

新冠疫苗

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