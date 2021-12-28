指定人員完整接種才能上工 衛福部元旦新制一次看

疫情指揮中心指定從業人員自民國111年元旦起須完整接種COVID-19疫苗才能上工；除防疫新制，因應基本工資調漲，近835萬人每月健保費將需多繳新台幣23至24元。

因應國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續嚴峻及新變異株Omicron威脅增加，中央流行疫情指揮中心宣布，自111年1月1日起，COVID-19疫苗接種對象第1到3及第7類，以及矯正機關、殯葬場所工作者，須完整接種2劑疫苗，避免接觸不特定對象染疫，未完整接種者須加強檢驗。

至於住院病人陪病者管理也做修正，自111年1月1日起，未完成疫苗應接種劑次達14天以上陪病者，入院維持原本規定需進行公費篩檢，但增加要求每週定期進行自費篩檢；自111年2月1日起，不論入院篩檢或每週定期篩檢，皆改為自費。

因應COVID-19疫情變化快速，衛福部疾病管制署預計將於111年1月1日發布，增訂在疫情指揮中心成立期間，得依國內疫情防治所需，調整移工健檢期限。

另外，因應111年1月1日起，基本工資從2萬4000元調至2萬5250元，衛福部指出，明年起近835萬人健保費受影響，每月健保費平均多繳23至24元，預計1年可挹注近60億元健保收入。

國內巧克力相關產品，也將於明年元旦起正名，衛福部食品藥物管理署公告，自111年1月1日起，含餡巧克力產品的巧克力含量須達25%，並明令所有巧克力產品的植物油含量不得超過總重5%，否則不可以「巧克力」作為品名。

此外，一次性醫材消毒再用逐步納管，衛福部醫事司公布，自111年1月1日起至112年12月31日止，重處理及使用的一次性醫材，應經衛福部核准，或依醫療器材管理法規取得查驗登記，才能使用。

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