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「基礎加強劑」再縮短 聯亞受試者恐須打5劑

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
馬偕兒童醫院醫師邱南昌表示，免疫不全或低下者縮短接種期限，相隔28日就能接種「基礎加強劑」。（指揮中心）
馬偕兒童醫院醫師邱南昌表示，免疫不全或低下者縮短接種期限，相隔28日就能接種「基礎加強劑」。（指揮中心）

免疫不全的民眾接種第3劑疫苗只需間隔28天！馬偕兒童醫院醫務部專員邱南昌23日於記者會表示，免疫不全的民眾接種兩劑疫苗後，需要追加「基礎加強劑」，比較安全。此外，聯亞疫苗實驗已有接種三劑疫苗的受試者，要再打兩劑EUA認證疫苗才能在特定場所工作，否則就要每週都自費快篩。

疫苗加強劑規定

邱南昌說，建議12歲以上、免疫不全或低下的患者，在經醫師評估後，接種第三劑「基礎加強劑」。接種對象包括，目前在一年內曾接受免疫抑制治療的癌症患者、六個月內接受化療者、器官或幹細胞移植患者、目前使用高度免疫抑制藥物者、血液透析患者與HIV陽性患者等8類對象。

他指出，因為這些人的免疫功能可能比較快就下降，所以與上一劑疫苗間隔只需要28天就可以接種加強劑。目前推薦接種全劑量的莫德納、BNT或高端疫苗。他表示，因為AZ疫苗作為加強劑，效果相較其他疫苗差，所以並不推薦接種AZ。

聯亞受試者需打5劑

已有1500人參與聯亞疫苗實驗，並已接種第三劑聯亞疫苗，但指揮中心規定，部分場所工作人員明年需要完整接種EUA認證的兩劑疫苗才能上工，否則就要每週自費快篩。如果已接種3劑聯亞疫苗的受試者不願意每週快篩，恐怕需要再接種2劑EUA認證疫苗，恐怕會成為首批施打五劑的民眾。

這表示如果相關場所工作人員退出試驗計畫，想接種EUA認證疫苗的話，僅隔28天就能接種第4劑，但也引發民眾憂慮副作用反應。邱昌南表示，在這部份「確實還沒有相關資料，但是我們會特別注意。」

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