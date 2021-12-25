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第3劑疫苗混打首日1.1萬人接種 創開放以來新高

中央社 / 台北25日電
COVID-19疫苗第3劑24日起開放混打，接種2劑疫苗滿5個月者可自選疫苗廠牌。圖為疫苗接種站提供莫德納疫苗（左）與BNT疫苗（右）供民眾選擇。圖／中央社
COVID-19疫苗第3劑24日起開放混打，接種2劑疫苗滿5個月者可自選疫苗廠牌。圖為疫苗接種站提供莫德納疫苗（左）與BNT疫苗（右）供民眾選擇。圖／中央社

COVID-19疫苗第3劑昨天起全面開放混打，根據指揮中心統計，昨天共接種1萬1249劑，創下12月2日第3劑開打以來新高，第3劑累計接種9萬多劑，另有231人接種基礎加強劑。

中央流行疫情指揮中心今天下午發布新聞稿指出，國內沒有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，也沒有死亡個案，另新增18例境外移入病例，其中有17例為突破性感染。

指揮中心發言人莊人祥表示，18例境外移入個案分別為15例男性、3例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別為6例美國、6例越南、1例柬埔寨、1例法國、1例巴基斯坦、1例義大利、1例阿拉伯聯合大公國及1例荷蘭，入境日介於今年12月10日至12月23日。

在疫苗接種方面，昨天共接種11萬5958劑COVID-19疫苗，其中包括1萬1249劑的第3劑以及231劑基礎加強劑，累計接種3441萬8092劑，人口涵蓋率第1劑79.76%、第2劑66.95%、追加劑接種率0.4%。

莊人祥表示，昨天是第3劑全面開放各廠牌混打的第一天，共接種1萬1249劑，創下開打以來單日新高紀錄，其中莫德納接種9898劑、BNT接種1125劑、高端226劑，可能是疫苗廠牌選擇變多，也能和適逢週五有關。

除此之外，昨天也是開放癌症、洗腎、免疫低下族群等等8類對象接種基礎加強劑的第一天。莊人祥說，昨天共有231人接種基礎加強劑，顯示有需求者已經開始陸續安排施打。

因應全球疫情持續延燒，指揮中心呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠疫苗 COVID-19 混打

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