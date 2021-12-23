8類免疫不全、低下對象 應打第3劑全劑量加強劑

指揮中心今天表示，癌症、器官移植、洗腎以及免疫力不全或低下等8類對象，應於第2劑COVID-19疫苗間隔28天後，施打全劑量的基礎加強劑，以獲得較佳保護效果。

馬偕兒童醫院醫務部專員邱南昌今天出席中央流行疫情指揮中心疫情記者會，建議12歲以上、經醫師評估病情穩定的免疫不全以及免疫力低下對象，應接種第3劑基礎加強劑。

這8類人包括目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療的癌症患者、器官移植或幹細胞移植患者、中度或嚴重先天性免疫不全患者、血液透析患者、HIV陽性患者、目前正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化學治療或放射線治療者，以及其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下者。

邱南昌說，上述族群免疫功能較差，接種疫苗後可能無法產生好的保護力或無法持續較久，專家會議有討論決議應予以基礎加強劑。

邱南昌說，免疫不全與低下者接種第3劑加強劑，與一般人間隔5個月後接種第3劑追加劑，2者意義不同，一般人追加第3劑是打半劑莫德納（Moderna）疫苗，而免疫不全與低下者的加強劑則是須打全劑量，才有較好效果。

至於第3劑加強劑要接種何種疫苗，邱南昌表示，目前來看，各種疫苗都能讓免疫力大為提升，建議接種莫德納、輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）與高端疫苗，但若之前接種其他廠牌有嚴重不良反應，醫師評估也可接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗。

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