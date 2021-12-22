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Novavax疫苗獲世衛採用 台灣可望透過COVAX採購

中央社 / 台北22日電
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。聯合報系記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。聯合報系記者謝承恩／攝影

Novavax研發的COVID-19疫苗獲列世衛緊急使用清單，指揮中心發言人莊人祥今天表示，台灣未和Novavax簽訂採購合約，但未來可能透過COVAX採購到Novavax的疫苗。

世界衛生組織（WHO）21日批准美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）研發的Nuvaxovid疫苗，列為世衛緊急使用清單（EUL）上第10支COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，台灣是否簽約採購引發關注。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，台灣曾直接找Novavax洽談疫苗採購，但因當時該廠牌疫苗在緊急使用授權（EUA）上遇到一些狀況，希望台灣直接找COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）談。

莊人祥說，先前COVAX詢問台灣對於Novavax疫苗是否有意願時，台灣也有保留購買的權利，未來COVAX若有提供，台灣就會有，目前COVAX合約仍在進行當中。

因應COVID-19疫情延燒，各國紛紛規劃第4劑疫苗接種，莊人祥表示，據國內接種狀況，第1劑、第2劑平均都有1500萬到1800萬人接種，以明年採購2000萬劑莫德納疫苗和500萬劑AZ疫苗，預估第3、4劑需求都能滿足。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員、林口長庚醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成表示，COVID-19疫苗大致可分為基礎劑、基礎加強劑和追加劑。

黃玉成表示，2劑基礎劑是讓身體免疫力和病毒「面對面」的訓練，可降低感染及染疫重症、死亡風險，但免疫不全、免疫力低下的病人即使接種2劑疫苗，仍恐無法獲得足夠免疫力，因此要接種第3劑基礎加強劑，以增加保護力。

黃玉成指出，無論接種2劑或3劑，體內的抗體都會在半年後漸漸降低，因此要再打「追加劑」，降低突破性感染風險。

黃玉成表示，根據臨床研究結果，建議以同廠牌作為基礎劑接種，第2劑也可選擇混打，混打雖可誘發較高中和抗體，但副作用較大，民眾可根據過去接種狀況，選擇第2劑接種廠牌。

新冠疫苗 莊人祥

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