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指定從業人員元旦起須完整接種 月底公布採檢規定

中央社 / 台北22日電
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。聯合報系記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。聯合報系記者謝承恩／攝影

中央流行疫情指揮中心要求指定從業人員須在明年元旦起完整接種COVID-19疫苗，未完成者上工前須定期採檢，並出示相關證明，發言人莊人祥表示，詳細規定預計月底公布。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續接種，據中央流行疫情指揮中心統計，昨天接種5萬6476人次；截至目前為止，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑79.64%、第2劑66.1%、追加劑接種率0.29%。台北車站接種站昨天施打1718劑，該接種站累計接種3萬7092劑。

國際COVID-19疫情持續嚴峻及Omicron新型變異株威脅增加，指揮中心規定，明年1月1日起，指定場所（域）工作人員或從業人員皆應接種COVID-19疫苗2劑且滿14天，以嚴守社區防線。

指揮中心發言人莊人祥表示，12月5日第1階段發布教育部、經濟部、勞動部、衛生福利部等業管部分場所（域）人員，據防疫指引規定，過去已要求相關人員須接種1劑疫苗，估計第2劑接種不會有太大問題；12月8日第2階段發布各部會業管場所場域工作人員及從業人員，第2劑接種量也都達90%以上。

至於經醫師評估且開立不建議施打COVID-19疫苗證明或個人因素無法施打，莊人祥表示，現階段初步規定須每週1次自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性後，始得提供服務，新進人員應於首次服務前，增加1次自費3日內PCR檢驗陰性證明，月底前會再有更詳細的規定。

不少民眾害怕接種副作用，莊人祥表示，據國內接種數據統計，AZ疫苗接種後第1天發燒比例，第1劑為26.7%、第2劑為3%；莫德納第1劑發燒比例為2.9%、第2劑37.1%；BNT第1劑發燒比例為1.9%、第2劑4.5%，顯示mRNA疫苗第2劑副作用較高。高端疫苗無論1、2劑發燒比例都不到1%。

莊人祥表示，據資料顯示COVID-19疫苗接種後7天內常見症狀，第1劑與第2劑接種後7天內症狀均趨向緩解，前2天全身性症狀以疲、肌肉酸痛、頭痛常見，約占7%至68%；局部不適以注射部位疼痛及注射部位腫脹常見，約占8%至83%。

至於第2劑COVID-19疫苗選擇混打者，莊人祥說明，多數接種者前2天的全身性症狀以疲倦、肌肉酸痛、頭痛常見，約占22%至51%；局部不適以注射部位疼痛及注射部位腫脹常見，約占25%至82%。

新冠疫苗 莊人祥

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