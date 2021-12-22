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陳時中：台版數位疫苗證明 下週推出開放申請
歐盟今天起承認台灣核發的「COVID-19疫苗接種證明書」，入境歐盟將加速。指揮中心指揮官陳時中今天表示，台灣版數位疫苗證明預計下週推出，屆時將開放民眾申請使用。
歐洲經貿辦事處（EETO）昨天宣布，22日起歐盟執委會將承認台灣核發的 「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種證明書」與歐盟核發的「歐盟數位COVID-19證明」具同等效力。
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，未來在台接種疫苗民眾，入境歐盟國家時只要掃描數位證明，即可快速比對施打疫苗廠牌，加速入境歐盟國家程序。
指揮中心指揮官陳時中今天上午在立法院接受媒體聯訪時表示，台灣版數位疫苗證明預計下週推出；衛福部次長石崇良則指出，台灣版數位疫苗證明下週將正式開放民眾申請使用。
有媒體詢問，台灣與歐盟互相認證的疫苗中，是否包括國產的高端疫苗。陳時中指出，這次和歐盟洽談的主要是證明有效性，也就是「證明這個證明有效」，但在疫苗廠牌認證方面，各國採用標準不同。
另外，陳時中也指出，除了歐盟，台灣也同步和許多國家談判相互認證數位證明。
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