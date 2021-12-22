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歐盟承認我小黃卡是否承認高端？ 指揮中心下午2時說明
歐盟承認台灣核發的「ＣＯＶＩＤ-19疫苗接種證明書」與歐盟核發的「歐盟數位ＣＯＶＩＤ證明」具同等效力，將於今天生效。但相關細節以及是否意味承認高端疫苗，指揮中心下午2時舉行記者會，由發言人莊人祥對外說明。
歐盟承認台灣核發的 「COVID-19 疫苗接種證明書」與歐盟核發的「歐盟數位 COVID證明」。莊人祥昨表示，將來可免於使用小黃卡等紙本證明，改用數位接種證明掃描，加速雙邊入境通關流程。
不過莊人祥也表示，入境歐盟成員國是否能免於隔離或檢疫規定，仍視該國規定為主，如須完整接種該國認可疫苗等。
另「7+7」方案首批旅客昨返家隔離檢疫，但北市衛生局昨晚表示，驗出兩例陽性個案。指揮官陳時中今早於立院表示，案例未進入社區就被攔截，對社區影響小，相關細節將於下午記者會說明。
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