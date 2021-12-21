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逾2成民眾未打疫苗 專家憂心籲速接種平安過年

中央社 / 台北21日電
指揮中心統計，有逾2成民眾尚未接種COVID-19疫苗，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎今天表示，因應春節返國人潮與變異株威脅，呼籲儘速接種平安過年。圖／路透社
指揮中心統計，有逾2成民眾尚未接種COVID-19疫苗，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎今天表示，因應春節返國人潮與變異株威脅，呼籲儘速接種平安過年。圖／路透社

指揮中心統計，有逾2成民眾尚未接種COVID-19疫苗，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎今天表示，因應春節返國人潮與變異株威脅，呼籲儘速接種平安過年。

中央流行疫情指揮中心統計，昨天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗共接種5萬4201人次，截至目前疫苗接種人口涵蓋率第1劑79.58%、第2劑65.90%，追加劑接種率0.27%。

李秉穎今天在疫情記者會上呼籲，台灣疫苗涵蓋率雖逐步提高，但未達理想水準，仍有約21%民眾未曾接種過任何1劑疫苗，第2劑涵蓋率也僅6成多，顯示還有努力空間。

李秉穎表示，農曆春節將近，返國人潮會愈來愈多，很可能有變異病毒入侵台灣，所有人都應該接種疫苗，不僅保護自己，也讓台灣社會不受病毒威脅，讓大家可以平安過年。

李秉穎呼籲，若還沒打疫苗的民眾，應該儘速接種，若接種2劑疫苗間隔滿5個月，也建議追加第3劑，可自由選擇疫苗廠牌，讓台灣達成較理想的群體免疫。

此外，指揮中心發言人莊人祥宣布，台北車站疫苗接種站將再度延長開設至12月29日，截至昨天已有3.5萬人在台北車站接種疫苗。

另因莫德納（Moderna）疫苗經2天解凍後，效期僅剩28天，有1批莫德納疫苗將於今天屆效，莊人祥表示，截至今天中午僅剩4000多劑，應該可以完全接種完畢。

新冠疫苗 李秉穎 春節

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