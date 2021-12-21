專家：打3劑疫苗抗體衝高 蛋白疫苗不良反應較低

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎今天說，追加第3劑COVID-19疫苗，體內抗體會衝高，各疫苗廠牌差異縮小，而接種蛋白疫苗的不良反應較其他疫苗低。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）日前決議，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第2劑將全面開放混打，第3劑追加劑則以莫德納（Moderna）疫苗半劑量、BNT疫苗及高端疫苗（滿20歲以上）全劑量為主，第3劑間隔維持為5個月。

李秉穎今天在疫情記者會上說明，多數COVID-19疫苗基礎劑為2劑，才能建立完整且較持久的免疫力；但免疫低下者因抗體反應低於一般人，故基礎劑須接種3劑。

至於一般人追加第3劑疫苗，李秉穎解釋，是因應抗體高度隨時間逐漸下降，加上新變種病毒威脅，因此才建議間隔5個月後追加第3劑。

媒體詢問是否縮短第3劑疫苗間隔，李秉穎說，僅有疫情緊急的少數國家如英國，才進一步縮短間隔，因英國先前接種保護效果較低的阿斯特捷利康（AZ）疫苗，加上變異株肆虐才縮短，而台灣本土疫情緩和，縮短間隔沒有意義。

至於追加劑該如何選擇疫苗，李秉穎說，ACIP委員檢視國內5項混打試驗，發現混打不同廠牌疫苗安全性並無特別顧慮，且可引起相當的免疫增強作用，達到基礎劑的抗體高度，故委員認為可自由選擇廠牌。

李秉穎也提到，現存疫苗中，抗體最高是mRNA疫苗，即莫德納與BNT疫苗，有95%保護效果，其次是蛋白疫苗，再者是AZ疫苗；混打時抗體高度也有類似的傾向。

但李秉穎說，追加第3劑疫苗後，抗體皆衝高，各廠牌疫苗的差異變小。

李秉穎表示，抗體刺激的強烈順序是，第2劑混打mRNA疫苗，抗體會大於或等於2劑同廠牌，其次是蛋白疫苗，再來是腺病毒疫苗。

李秉穎說，COVID-19疫苗不良反應主要是發燒、局部腫痛、倦怠、關節痛等輕微症狀，以mRNA與AZ疫苗出現不良反應比例較高，蛋白疫苗相對較低，另mRNA疫苗與腺病毒疫苗分別可能出現心肌炎或血栓的罕見不良反應，選擇疫苗或可列入考慮。

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